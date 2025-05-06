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Виллы на берегу моря в la Nucia, Испания

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1 объект найдено
Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 100 m2.Plot size: 400 m2.Terrace: 9 m2, garden: 160 m2, built a…
$356,955
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