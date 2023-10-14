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Жильё с видом на горы в La Axarquia, Испания

Rincon de la Victoria
27
Torrox
15
Velez-Malaga
13
Нерха
5
29 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Caleta de Velez, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Caleta de Velez, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 99 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивные таунхаусы в Торре-дель-Мар Дома на продажу на Коста-дель-Соль расположены в вос…
€370,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Torrox, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Torrox, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Количество этажей 4
Квартиры с 1-й и 2-мя Спальнями в Хорошем Месте в Торроксе Этот жилой комплекс находится в м…
€332,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Torrox, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Torrox, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Количество этажей 4
Квартиры с 1-й и 2-мя Спальнями в Хорошем Месте в Торроксе Этот жилой комплекс находится в м…
€310,000
Пентхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка в Caleta de Velez, Испания
Пентхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка
Caleta de Velez, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 3
Прекрасные Апартаменты с Панорамным Видом и Рядом с Полем для Гольфа в Велес-Малаге Современ…
€405,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка в Caleta de Velez, Испания
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка
Caleta de Velez, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 3
Прекрасные Апартаменты с Панорамным Видом и Рядом с Полем для Гольфа в Велес-Малаге Современ…
€264,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка в Caleta de Velez, Испания
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка
Caleta de Velez, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 3
Прекрасные Апартаменты с Панорамным Видом и Рядом с Полем для Гольфа в Велес-Малаге Современ…
€261,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Benagalbon, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benagalbon, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 3
Современные Апартаменты с 2 и 3 Спальнями с Видом на Море в Ринкон-де-ла-Виктория Великолепн…
€391,000
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Benagalbon, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benagalbon, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 3
Современные Апартаменты с 2 и 3 Спальнями с Видом на Море в Ринкон-де-ла-Виктория Великолепн…
€351,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Benagalbon, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benagalbon, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 3
Современные Апартаменты с 2 и 3 Спальнями с Видом на Море в Ринкон-де-ла-Виктория Великолепн…
€331,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Benagalbon, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benagalbon, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 3
Современные Апартаменты с 2 и 3 Спальнями с Видом на Море в Ринкон-де-ла-Виктория Великолепн…
€288,000
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rincon de la Victoria, Испания
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Этаж 2
Виллы в Современном Стиле с Видом на Море в Ринкон-де-ла-Виктория Недвижимость в Ринкон-де-л…
€635,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rincon de la Victoria, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 2
Виллы в Современном Стиле с Видом на Море в Ринкон-де-ла-Виктория Недвижимость в Ринкон-де-л…
€460,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rincon de la Victoria, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с Видом на Море в Комплексе с Бассейном в Малаге Ринкон-де-ла-Виктория – муници…
€510,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rincon de la Victoria, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с Видом на Море в Комплексе с Бассейном в Малаге Ринкон-де-ла-Виктория – муници…
€495,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rincon de la Victoria, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с Видом на Море в Комплексе с Бассейном в Малаге Ринкон-де-ла-Виктория – муници…
€485,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rincon de la Victoria, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с Видом на Море в Комплексе с Бассейном в Малаге Ринкон-де-ла-Виктория – муници…
€395,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rincon de la Victoria, Испания
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с Видом на Море в Комплексе с Бассейном в Малаге Ринкон-де-ла-Виктория – муници…
€290,000
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Нерха, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Нерха, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 187 м²
Этаж 4/4
Современная Вилла с 4 Спальнями и Индивидуальным Бассейном Нерха – это прекрасное место, где…
€750,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Torrox, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Torrox, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 268 м²
Этаж 4/4
Дом с Захватывающим Видом на Море с 3 Спальнями в Торроксе, Коста-дель-Соль Расположенный в …
€449,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Torrox, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Torrox, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Этаж 4/4
Фантастическая Вилла с 3 Спальнями и Собственным Бассейном в Торроксе Торрокс, наряду с Нерх…
€459,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rincon de la Victoria, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Количество этажей 3
Квартиры с 1 или 2 Спальнями и Большой Террасой в Ринкон-де-ла-Виктория Ринкон-де-ла-Виктори…
€555,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rincon de la Victoria, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Количество этажей 3
Квартиры с 1 или 2 Спальнями и Большой Террасой в Ринкон-де-ла-Виктория Ринкон-де-ла-Виктори…
€401,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rincon de la Victoria, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Количество этажей 3
Квартиры с 1 или 2 Спальнями и Большой Террасой в Ринкон-де-ла-Виктория Ринкон-де-ла-Виктори…
€395,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rincon de la Victoria, Испания
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 3
Квартиры с 1 или 2 Спальнями и Большой Террасой в Ринкон-де-ла-Виктория Ринкон-де-ла-Виктори…
€283,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rincon de la Victoria, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Количество этажей 3
Современные Квартиры с 2 или 3 Спальнями в Ринкон-де-ла-Виктория Ринкон-де-ла-Виктория – изв…
€680,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rincon de la Victoria, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Количество этажей 3
Современные Квартиры с 2 или 3 Спальнями в Ринкон-де-ла-Виктория Ринкон-де-ла-Виктория – изв…
€565,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rincon de la Victoria, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 3
Современные Квартиры с 2 или 3 Спальнями в Ринкон-де-ла-Виктория Ринкон-де-ла-Виктория – изв…
€510,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rincon de la Victoria, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Количество этажей 3
Современные Квартиры с 2 или 3 Спальнями в Ринкон-де-ла-Виктория Ринкон-де-ла-Виктория – изв…
€395,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rincon de la Victoria, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Количество этажей 3
Современные Квартиры с 2 или 3 Спальнями в Ринкон-де-ла-Виктория Ринкон-де-ла-Виктория – изв…
€400,000

Типы недвижимости в La Axarquia

квартиры
дома

Параметры недвижимости в La Axarquia, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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