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Испания
Жилая
La Axarquia
Жильё с видом на горы в La Axarquia, Испания
Rincon de la Victoria
27
Torrox
15
Velez-Malaga
13
Нерха
5
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29 объектов найдено
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Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Caleta de Velez, Испания
4
3
99 м²
2
Эксклюзивные таунхаусы в Торре-дель-Мар Дома на продажу на Коста-дель-Соль расположены в вос…
€370,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Torrox, Испания
3
2
72 м²
4
Квартиры с 1-й и 2-мя Спальнями в Хорошем Месте в Торроксе Этот жилой комплекс находится в м…
€332,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Torrox, Испания
4
2
87 м²
4
Квартиры с 1-й и 2-мя Спальнями в Хорошем Месте в Торроксе Этот жилой комплекс находится в м…
€310,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка
Caleta de Velez, Испания
4
2
80 м²
3
Прекрасные Апартаменты с Панорамным Видом и Рядом с Полем для Гольфа в Велес-Малаге Современ…
€405,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка
Caleta de Velez, Испания
4
2
76 м²
3
Прекрасные Апартаменты с Панорамным Видом и Рядом с Полем для Гольфа в Велес-Малаге Современ…
€264,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка
Caleta de Velez, Испания
4
2
70 м²
3
Прекрасные Апартаменты с Панорамным Видом и Рядом с Полем для Гольфа в Велес-Малаге Современ…
€261,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benagalbon, Испания
4
2
81 м²
3
Современные Апартаменты с 2 и 3 Спальнями с Видом на Море в Ринкон-де-ла-Виктория Великолепн…
€391,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benagalbon, Испания
3
2
66 м²
3
Современные Апартаменты с 2 и 3 Спальнями с Видом на Море в Ринкон-де-ла-Виктория Великолепн…
€351,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benagalbon, Испания
4
2
81 м²
3
Современные Апартаменты с 2 и 3 Спальнями с Видом на Море в Ринкон-де-ла-Виктория Великолепн…
€331,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benagalbon, Испания
3
2
66 м²
3
Современные Апартаменты с 2 и 3 Спальнями с Видом на Море в Ринкон-де-ла-Виктория Великолепн…
€288,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
5
3
212 м²
2
Виллы в Современном Стиле с Видом на Море в Ринкон-де-ла-Виктория Недвижимость в Ринкон-де-л…
€635,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
4
2
150 м²
2
Виллы в Современном Стиле с Видом на Море в Ринкон-де-ла-Виктория Недвижимость в Ринкон-де-л…
€460,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
4
2
83 м²
4
Недвижимость с Видом на Море в Комплексе с Бассейном в Малаге Ринкон-де-ла-Виктория – муници…
€510,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
3
2
77 м²
4
Недвижимость с Видом на Море в Комплексе с Бассейном в Малаге Ринкон-де-ла-Виктория – муници…
€495,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
4
2
88 м²
4
Недвижимость с Видом на Море в Комплексе с Бассейном в Малаге Ринкон-де-ла-Виктория – муници…
€485,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
3
2
67 м²
4
Недвижимость с Видом на Море в Комплексе с Бассейном в Малаге Ринкон-де-ла-Виктория – муници…
€395,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
2
1
50 м²
4
Недвижимость с Видом на Море в Комплексе с Бассейном в Малаге Ринкон-де-ла-Виктория – муници…
€290,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Нерха, Испания
5
4
187 м²
4/4
Современная Вилла с 4 Спальнями и Индивидуальным Бассейном Нерха – это прекрасное место, где…
€750,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Torrox, Испания
4
3
268 м²
4/4
Дом с Захватывающим Видом на Море с 3 Спальнями в Торроксе, Коста-дель-Соль Расположенный в …
€449,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Torrox, Испания
4
3
138 м²
4/4
Фантастическая Вилла с 3 Спальнями и Собственным Бассейном в Торроксе Торрокс, наряду с Нерх…
€459,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
3
2
71 м²
3
Квартиры с 1 или 2 Спальнями и Большой Террасой в Ринкон-де-ла-Виктория Ринкон-де-ла-Виктори…
€555,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
3
2
73 м²
3
Квартиры с 1 или 2 Спальнями и Большой Террасой в Ринкон-де-ла-Виктория Ринкон-де-ла-Виктори…
€401,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
3
2
67 м²
3
Квартиры с 1 или 2 Спальнями и Большой Террасой в Ринкон-де-ла-Виктория Ринкон-де-ла-Виктори…
€395,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
2
1
46 м²
3
Квартиры с 1 или 2 Спальнями и Большой Террасой в Ринкон-де-ла-Виктория Ринкон-де-ла-Виктори…
€283,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
4
2
89 м²
3
Современные Квартиры с 2 или 3 Спальнями в Ринкон-де-ла-Виктория Ринкон-де-ла-Виктория – изв…
€680,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
3
2
72 м²
3
Современные Квартиры с 2 или 3 Спальнями в Ринкон-де-ла-Виктория Ринкон-де-ла-Виктория – изв…
€565,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
4
2
83 м²
3
Современные Квартиры с 2 или 3 Спальнями в Ринкон-де-ла-Виктория Ринкон-де-ла-Виктория – изв…
€510,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
3
2
68 м²
3
Современные Квартиры с 2 или 3 Спальнями в Ринкон-де-ла-Виктория Ринкон-де-ла-Виктория – изв…
€395,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
3
2
73 м²
3
Современные Квартиры с 2 или 3 Спальнями в Ринкон-де-ла-Виктория Ринкон-де-ла-Виктория – изв…
€400,000
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