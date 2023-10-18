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Квартиры
Квартиры в La Axarquia, Испания
Rincon de la Victoria
24
Torrox
13
Velez-Malaga
7
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52 объекта найдено
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Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Algarrobo, Испания
4
3
97 м²
5
Просторная недвижимость с видом на море в комплексе с бассейном в Альгарробе Комплекс из дву…
€347,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Algarrobo, Испания
4
2
90 м²
5
Просторная недвижимость с видом на море в комплексе с бассейном в Альгарробе Комплекс из дву…
€285,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Algarrobo, Испания
3
2
74 м²
5
Просторная недвижимость с видом на море в комплексе с бассейном в Альгарробе Комплекс из дву…
€250,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Torrox, Испания
4
3
160 м²
4
Недвижимость в Комплексе Рядом с Морем в Торрокс Коста Стильная недвижимость оборудована пол…
€364,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Torrox, Испания
3
2
101 м²
4
Недвижимость в Комплексе Рядом с Морем в Торрокс Коста Стильная недвижимость оборудована пол…
€290,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Torrox, Испания
4
2
152 м²
4
Недвижимость в Комплексе Рядом с Морем в Торрокс Коста Стильная недвижимость оборудована пол…
€283,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Torrox, Испания
4
2
111 м²
4
Недвижимость в Комплексе Рядом с Морем в Торрокс Коста Стильная недвижимость оборудована пол…
€278,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Rincon de la Victoria, Испания
4
2
85 м²
1/3
Панорамные апартаменты с видом на море в Ринкон-де-ла-Виктория, Коста-дель-Соль Spain Homes …
€380,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Rincon de la Victoria, Испания
4
2
85 м²
1/3
Панорамные апартаменты с видом на море в Ринкон-де-ла-Виктория, Коста-дель-Соль Spain Homes …
€431,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Rincon de la Victoria, Испания
4
2
78 м²
1/3
Панорамные апартаменты с видом на море в Ринкон-де-ла-Виктория, Коста-дель-Соль Spain Homes …
€472,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Rincon de la Victoria, Испания
3
2
71 м²
1/3
Панорамные апартаменты с видом на море в Ринкон-де-ла-Виктория, Коста-дель-Соль Spain Homes …
€365,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Torrox, Испания
3
2
72 м²
4
Квартиры с 1-й и 2-мя Спальнями в Хорошем Месте в Торроксе Этот жилой комплекс находится в м…
€332,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Torrox, Испания
4
2
87 м²
4
Квартиры с 1-й и 2-мя Спальнями в Хорошем Месте в Торроксе Этот жилой комплекс находится в м…
€310,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка
Caleta de Velez, Испания
4
2
80 м²
3
Прекрасные Апартаменты с Панорамным Видом и Рядом с Полем для Гольфа в Велес-Малаге Современ…
€405,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка
Caleta de Velez, Испания
4
2
76 м²
3
Прекрасные Апартаменты с Панорамным Видом и Рядом с Полем для Гольфа в Велес-Малаге Современ…
€264,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка
Caleta de Velez, Испания
4
2
70 м²
3
Прекрасные Апартаменты с Панорамным Видом и Рядом с Полем для Гольфа в Велес-Малаге Современ…
€261,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benagalbon, Испания
4
2
81 м²
3
Современные Апартаменты с 2 и 3 Спальнями с Видом на Море в Ринкон-де-ла-Виктория Великолепн…
€391,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benagalbon, Испания
3
2
66 м²
3
Современные Апартаменты с 2 и 3 Спальнями с Видом на Море в Ринкон-де-ла-Виктория Великолепн…
€351,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benagalbon, Испания
4
2
81 м²
3
Современные Апартаменты с 2 и 3 Спальнями с Видом на Море в Ринкон-де-ла-Виктория Великолепн…
€331,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benagalbon, Испания
3
2
66 м²
3
Современные Апартаменты с 2 и 3 Спальнями с Видом на Море в Ринкон-де-ла-Виктория Великолепн…
€288,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с парковка, с c ремонтом
Torrox, Испания
4
2
87 м²
1/3
Апартаменты с Современным Дизайном Всего в Нескольких Шагах от Пляжа в Торрокс-Коста Квартир…
€293,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
4
2
83 м²
4
Недвижимость с Видом на Море в Комплексе с Бассейном в Малаге Ринкон-де-ла-Виктория – муници…
€510,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
3
2
77 м²
4
Недвижимость с Видом на Море в Комплексе с Бассейном в Малаге Ринкон-де-ла-Виктория – муници…
€495,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
4
2
88 м²
4
Недвижимость с Видом на Море в Комплексе с Бассейном в Малаге Ринкон-де-ла-Виктория – муници…
€485,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
3
2
67 м²
4
Недвижимость с Видом на Море в Комплексе с Бассейном в Малаге Ринкон-де-ла-Виктория – муници…
€395,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
2
1
50 м²
4
Недвижимость с Видом на Море в Комплексе с Бассейном в Малаге Ринкон-де-ла-Виктория – муници…
€290,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Нерха, Испания
3
2
67 м²
4
Недвижимость с Видом на Море с Прекрасной Общей Террасой в Нерхе Шикарные апартаменты распол…
€325,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Torre del Mar, Испания
3
2
72 м²
1/5
Залитые Солнцем Квартиры в Комплексе рядом с пляжем в Торре дель Мар Шикарная недвижимость н…
€320,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Torre del Mar, Испания
3
2
59 м²
1/5
Залитые Солнцем Квартиры в Комплексе рядом с пляжем в Торре дель Мар Шикарная недвижимость н…
€273,000
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
3
2
71 м²
3
Квартиры с 1 или 2 Спальнями и Большой Террасой в Ринкон-де-ла-Виктория Ринкон-де-ла-Виктори…
€555,000
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