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Квартиры в La Axarquia, Испания

Rincon de la Victoria
24
Torrox
13
Velez-Malaga
7
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52 объекта найдено
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Algarrobo, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Algarrobo, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 97 м²
Количество этажей 5
Просторная недвижимость с видом на море в комплексе с бассейном в Альгарробе Комплекс из дву…
€347,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Algarrobo, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Algarrobo, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 5
Просторная недвижимость с видом на море в комплексе с бассейном в Альгарробе Комплекс из дву…
€285,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Algarrobo, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Algarrobo, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Количество этажей 5
Просторная недвижимость с видом на море в комплексе с бассейном в Альгарробе Комплекс из дву…
€250,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Torrox, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Torrox, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 4
Недвижимость в Комплексе Рядом с Морем в Торрокс Коста Стильная недвижимость оборудована пол…
€364,000
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Torrox, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Torrox, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 4
Недвижимость в Комплексе Рядом с Морем в Торрокс Коста Стильная недвижимость оборудована пол…
€290,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Torrox, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Torrox, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 4
Недвижимость в Комплексе Рядом с Морем в Торрокс Коста Стильная недвижимость оборудована пол…
€283,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Torrox, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Torrox, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 4
Недвижимость в Комплексе Рядом с Морем в Торрокс Коста Стильная недвижимость оборудована пол…
€278,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Rincon de la Victoria, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Rincon de la Victoria, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 1/3
Панорамные апартаменты с видом на море в Ринкон-де-ла-Виктория, Коста-дель-Соль Spain Homes …
€380,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Rincon de la Victoria, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Rincon de la Victoria, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 1/3
Панорамные апартаменты с видом на море в Ринкон-де-ла-Виктория, Коста-дель-Соль Spain Homes …
€431,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Rincon de la Victoria, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Rincon de la Victoria, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 1/3
Панорамные апартаменты с видом на море в Ринкон-де-ла-Виктория, Коста-дель-Соль Spain Homes …
€472,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Rincon de la Victoria, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Rincon de la Victoria, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Этаж 1/3
Панорамные апартаменты с видом на море в Ринкон-де-ла-Виктория, Коста-дель-Соль Spain Homes …
€365,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Torrox, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Torrox, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Количество этажей 4
Квартиры с 1-й и 2-мя Спальнями в Хорошем Месте в Торроксе Этот жилой комплекс находится в м…
€332,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Torrox, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Torrox, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Количество этажей 4
Квартиры с 1-й и 2-мя Спальнями в Хорошем Месте в Торроксе Этот жилой комплекс находится в м…
€310,000
Пентхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка в Caleta de Velez, Испания
Пентхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка
Caleta de Velez, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 3
Прекрасные Апартаменты с Панорамным Видом и Рядом с Полем для Гольфа в Велес-Малаге Современ…
€405,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка в Caleta de Velez, Испания
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка
Caleta de Velez, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 3
Прекрасные Апартаменты с Панорамным Видом и Рядом с Полем для Гольфа в Велес-Малаге Современ…
€264,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка в Caleta de Velez, Испания
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка
Caleta de Velez, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 3
Прекрасные Апартаменты с Панорамным Видом и Рядом с Полем для Гольфа в Велес-Малаге Современ…
€261,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Benagalbon, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benagalbon, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 3
Современные Апартаменты с 2 и 3 Спальнями с Видом на Море в Ринкон-де-ла-Виктория Великолепн…
€391,000
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Benagalbon, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benagalbon, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 3
Современные Апартаменты с 2 и 3 Спальнями с Видом на Море в Ринкон-де-ла-Виктория Великолепн…
€351,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Benagalbon, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benagalbon, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 3
Современные Апартаменты с 2 и 3 Спальнями с Видом на Море в Ринкон-де-ла-Виктория Великолепн…
€331,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Benagalbon, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benagalbon, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 3
Современные Апартаменты с 2 и 3 Спальнями с Видом на Море в Ринкон-де-ла-Виктория Великолепн…
€288,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с парковка, с c ремонтом в Torrox, Испания
Квартира 3 спальни с видом на море, с парковка, с c ремонтом
Torrox, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 1/3
Апартаменты с Современным Дизайном Всего в Нескольких Шагах от Пляжа в Торрокс-Коста Квартир…
€293,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rincon de la Victoria, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с Видом на Море в Комплексе с Бассейном в Малаге Ринкон-де-ла-Виктория – муници…
€510,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rincon de la Victoria, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с Видом на Море в Комплексе с Бассейном в Малаге Ринкон-де-ла-Виктория – муници…
€495,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rincon de la Victoria, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с Видом на Море в Комплексе с Бассейном в Малаге Ринкон-де-ла-Виктория – муници…
€485,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rincon de la Victoria, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с Видом на Море в Комплексе с Бассейном в Малаге Ринкон-де-ла-Виктория – муници…
€395,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rincon de la Victoria, Испания
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с Видом на Море в Комплексе с Бассейном в Малаге Ринкон-де-ла-Виктория – муници…
€290,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Нерха, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Нерха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с Видом на Море с Прекрасной Общей Террасой в Нерхе Шикарные апартаменты распол…
€325,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Torre del Mar, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Torre del Mar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 1/5
Залитые Солнцем Квартиры в Комплексе рядом с пляжем в Торре дель Мар Шикарная недвижимость н…
€320,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Torre del Mar, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Torre del Mar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 1/5
Залитые Солнцем Квартиры в Комплексе рядом с пляжем в Торре дель Мар Шикарная недвижимость н…
€273,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rincon de la Victoria, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rincon de la Victoria, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Количество этажей 3
Квартиры с 1 или 2 Спальнями и Большой Террасой в Ринкон-де-ла-Виктория Ринкон-де-ла-Виктори…
€555,000

Типы недвижимости в La Axarquia

пентхаусы
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в La Axarquia, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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