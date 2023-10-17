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Виллы в l Alfas del Pi, Испания

Вилла В архив
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168 объектов найдено
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Террасный дом в Эль Альбире, Коста Бланка, Испания. Фантастический террасный дом расположен …
€450,000
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Эксклюзивные виллы в Альфас-дель-Пи, Коста Бланка Жилой комплекс, состоящий из 12 домов с де…
€595,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 453 м²
Этаж 4/4
Отдельные Виллы с 3 Спальнями в Шаговой Доступности от Объектов Инфраструктуры в Аликанте Ви…
€665,000
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 438 м²
Роскошная вилла в Альфас дель Пи, Коста Бланка Один дом расположен в спокойной обстановке, м…
€1,50 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 434 м²
Роскошная вилла в Альфас дель Пи, Коста Бланка Один дом расположен в спокойной обстановке, м…
€1,50 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с ванной в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 513 м²
Роскошная вилла в Эль Альбир, Аликанте, Коста Бланка Впечатляющая роскошная вилла, расположе…
€1,38 млн
Вилла 4 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
La Villa задумана как амбициозный проект, в котором каждая линия, каждый план и каждый выбор…
€1,50 млн
Вилла 7 спален в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 7 спален
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 259 м²
Это свойство состоит из полностью отремонтированного и расширенного дома, на большом участке…
€895,000
Вилла с террасой, с гаражом, с садом в l Alfas del Pi, Испания
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
l Alfas del Pi, Испания
Площадь 89 м²
Отель Polop Hills Residential, окруженный соснами и охраняемый горой Понойг, предлагает вам …
€288,000
Вилла с террасой, с гаражом, с садом в l Alfas del Pi, Испания
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
l Alfas del Pi, Испания
Площадь 117 м²
Отель Polop Hills Residential, окруженный соснами и охраняемый горой Понойг, предлагает вам …
€356,500
Вилла с террасой, с гаражом, с садом в l Alfas del Pi, Испания
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
l Alfas del Pi, Испания
Площадь 117 м²
Отель Polop Hills Residential, окруженный соснами и охраняемый горой Понойг, предлагает вам …
€360,000
Вилла с террасой, с гаражом, с садом в l Alfas del Pi, Испания
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
l Alfas del Pi, Испания
Площадь 131 м²
Отель Polop Hills Residential, окруженный соснами и охраняемый горой Понойг, предлагает вам …
€485,000
Вилла с террасой, с гаражом, с Piscina в l Alfas del Pi, Испания
Вилла с террасой, с гаражом, с Piscina
l Alfas del Pi, Испания
Площадь 125 м²
Отель Polop Hills Residential, окруженный соснами и охраняемый горой Понойг, предлагает вам …
€447,000
Вилла с террасой, с гаражом, с садом в l Alfas del Pi, Испания
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
l Alfas del Pi, Испания
Площадь 107 м²
Отель Polop Hills Residential, окруженный соснами и охраняемый горой Понойг, предлагает вам …
€319,395
Вилла с террасой, с гаражом, с садом в l Alfas del Pi, Испания
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
l Alfas del Pi, Испания
Площадь 125 м²
Отель Polop Hills Residential, окруженный соснами и охраняемый горой Понойг, предлагает вам …
€374,000
Вилла 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ШАЛЕТОВЫЙ ОСТАНОВЛЕН В ЦЕНТРЕ РАБОТЫ, РАЗДЕЛЕННЫЙ В 2 РАСТЕНИЯХ, НАЙДЕНЫ В МЕТЕРНЫЕ СТРАНЫ И…
€399,500
Вилла 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ЦЕПЬ ЦЕНТР РАБОТЫ, НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ПРОСПЕКТИВЫ, 360M2 PARCELA, с амплианским гаражом, частн…
€525,000
Вилла 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Таунхаус в Ла-Нусии с бассейном, садом и видом на мореЭтот двухквартирный дом - замечательна…
€275,000
Вилла 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 243 м²
Красивая вилла для продажи в Ла Нусия.Площадь застройки составляет 228 квадратных метров, а …
€420,000
Вилла 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 293 м²
Продаётся вилла в Полопе в районе Urbanizaciones. Общая площадь 293.00 м2, участок 418 м2, в…
€595,000
Вилла 4 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Большая полностью отремонтированная вилла в эксклюзивном жилом районе между La Nucia и Benid…
€825,000
Вилла 4 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Большая и светлая вилла с солнечными открытыми площадками и возможностью для подвальной квар…
€649,000
Вилла 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 243 м²
Красивая вилла для продажи в Ла Нусия.Площадь застройки составляет 228 квадратных метров, а …
€418,950
Вилла 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Продаётся дом в Полопе в районе Urbanizaciones. Общая площадь 110.00 м2, участок 165 м2, дом…
€265,000
Вилла 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Продаётся вилла в Полопе в районе Urbanizaciones. Общая площадь 149.00 м2, участок 200 м2, в…
€319,000
Вилла 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 1
Продаётся дом в Полопе в районе Urbanizaciones, располагается на 1 этаже. Общая площадь 130.…
€485,000
Вилла 2 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 1
Продаётся дом в Полопе в районе Urbanizaciones, располагается на 1 этаже. Общая площадь 89.0…
€283,000
Вилла 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 1
Продаётся дом в Полопе в районе Urbanizaciones, располагается на 1 этаже. Общая площадь 106.…
€319,395
Вилла 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 247 м²
Этаж 1
Продаётся дом в Полопе в районе Urbanizaciones, располагается на 1 этаже. Общая площадь 247.…
€447,000
Вилла 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Продаётся дом в Полопе в районе Pueblo. Общая площадь 124.00 м2, участок 2240 м2, дом 2006 г…
€369,000
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