ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
l Alfas del Pi
Виллы
Виллы в l Alfas del Pi, Испания
Вилла
Очистить
168 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
l Alfas del Pi, Испания
3
2
130 м²
Террасный дом в Эль Альбире, Коста Бланка, Испания. Фантастический террасный дом расположен …
€450,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
l Alfas del Pi, Испания
3
2
161 м²
Эксклюзивные виллы в Альфас-дель-Пи, Коста Бланка Жилой комплекс, состоящий из 12 домов с де…
€595,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
l Alfas del Pi, Испания
4
3
453 м²
4/4
Отдельные Виллы с 3 Спальнями в Шаговой Доступности от Объектов Инфраструктуры в Аликанте Ви…
€665,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря
l Alfas del Pi, Испания
4
4
438 м²
Роскошная вилла в Альфас дель Пи, Коста Бланка Один дом расположен в спокойной обстановке, м…
€1,50 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря
l Alfas del Pi, Испания
4
4
434 м²
Роскошная вилла в Альфас дель Пи, Коста Бланка Один дом расположен в спокойной обстановке, м…
€1,50 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
l Alfas del Pi, Испания
4
4
513 м²
Роскошная вилла в Эль Альбир, Аликанте, Коста Бланка Впечатляющая роскошная вилла, расположе…
€1,38 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4
5
La Villa задумана как амбициозный проект, в котором каждая линия, каждый план и каждый выбор…
€1,50 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален
l Alfas del Pi, Испания
7
3
259 м²
Это свойство состоит из полностью отремонтированного и расширенного дома, на большом участке…
€895,000
Рекомендовать
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
l Alfas del Pi, Испания
89 м²
Отель Polop Hills Residential, окруженный соснами и охраняемый горой Понойг, предлагает вам …
€288,000
1
Рекомендовать
1
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
l Alfas del Pi, Испания
117 м²
Отель Polop Hills Residential, окруженный соснами и охраняемый горой Понойг, предлагает вам …
€356,500
Рекомендовать
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
l Alfas del Pi, Испания
117 м²
Отель Polop Hills Residential, окруженный соснами и охраняемый горой Понойг, предлагает вам …
€360,000
Рекомендовать
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
l Alfas del Pi, Испания
131 м²
Отель Polop Hills Residential, окруженный соснами и охраняемый горой Понойг, предлагает вам …
€485,000
Рекомендовать
Вилла с террасой, с гаражом, с Piscina
l Alfas del Pi, Испания
125 м²
Отель Polop Hills Residential, окруженный соснами и охраняемый горой Понойг, предлагает вам …
€447,000
Рекомендовать
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
l Alfas del Pi, Испания
107 м²
Отель Polop Hills Residential, окруженный соснами и охраняемый горой Понойг, предлагает вам …
€319,395
Рекомендовать
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
l Alfas del Pi, Испания
125 м²
Отель Polop Hills Residential, окруженный соснами и охраняемый горой Понойг, предлагает вам …
€374,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
3
ШАЛЕТОВЫЙ ОСТАНОВЛЕН В ЦЕНТРЕ РАБОТЫ, РАЗДЕЛЕННЫЙ В 2 РАСТЕНИЯХ, НАЙДЕНЫ В МЕТЕРНЫЕ СТРАНЫ И…
€399,500
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
2
ЦЕПЬ ЦЕНТР РАБОТЫ, НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ПРОСПЕКТИВЫ, 360M2 PARCELA, с амплианским гаражом, частн…
€525,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
3
138 м²
Таунхаус в Ла-Нусии с бассейном, садом и видом на мореЭтот двухквартирный дом - замечательна…
€275,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
3
243 м²
Красивая вилла для продажи в Ла Нусия.Площадь застройки составляет 228 квадратных метров, а …
€420,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
3
293 м²
Продаётся вилла в Полопе в районе Urbanizaciones. Общая площадь 293.00 м2, участок 418 м2, в…
€595,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4
3
280 м²
Большая полностью отремонтированная вилла в эксклюзивном жилом районе между La Nucia и Benid…
€825,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4
3
340 м²
Большая и светлая вилла с солнечными открытыми площадками и возможностью для подвальной квар…
€649,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
3
243 м²
Красивая вилла для продажи в Ла Нусия.Площадь застройки составляет 228 квадратных метров, а …
€418,950
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
3
110 м²
Продаётся дом в Полопе в районе Urbanizaciones. Общая площадь 110.00 м2, участок 165 м2, дом…
€265,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
3
149 м²
Продаётся вилла в Полопе в районе Urbanizaciones. Общая площадь 149.00 м2, участок 200 м2, в…
€319,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
3
130 м²
1
Продаётся дом в Полопе в районе Urbanizaciones, располагается на 1 этаже. Общая площадь 130.…
€485,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2
2
89 м²
1
Продаётся дом в Полопе в районе Urbanizaciones, располагается на 1 этаже. Общая площадь 89.0…
€283,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
2
106 м²
1
Продаётся дом в Полопе в районе Urbanizaciones, располагается на 1 этаже. Общая площадь 106.…
€319,395
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
2
247 м²
1
Продаётся дом в Полопе в районе Urbanizaciones, располагается на 1 этаже. Общая площадь 247.…
€447,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
2
124 м²
Продаётся дом в Полопе в районе Pueblo. Общая площадь 124.00 м2, участок 2240 м2, дом 2006 г…
€369,000
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
6
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL