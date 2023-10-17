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Дома в l Alfas del Pi, Испания

виллы
168
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13
261 объект найдено
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в l Alfas del Pi, Испания
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Площадь 226 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€680,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с террасой в l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Дома с 3 спальнями с 2 ванными комнатами, большими террасами и солярием. Бассейн и парковочн…
€350,000
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Террасный дом в Эль Альбире, Коста Бланка, Испания. Фантастический террасный дом расположен …
€450,000
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Эксклюзивные виллы в Альфас-дель-Пи, Коста Бланка Жилой комплекс, состоящий из 12 домов с де…
€595,000
Дом 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
Количество этажей 2
Представляем новую экологичную виллу с собственным участком и бассейном в городе Альфас дель…
€663,000
Дом 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 231 м²
Количество этажей 2
Представляем новую экологичную виллу с собственным участком и бассейном в городе Альфас дель…
€640,000
Дом 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 227 м²
Количество этажей 2
Представляем новую экологичную виллу с собственным участком и бассейном в городе Альфас дель…
€595,000
Дом 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Представляем новую экологичную виллу с собственным участком и бассейном в городе Альфас дель…
€752,000
Дом 4 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 4 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 204 м²
Количество этажей 3
Представляем виллу на стадии строительства в современном стиле с видом на горы и море в La N…
€160,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 453 м²
Этаж 4/4
Отдельные Виллы с 3 Спальнями в Шаговой Доступности от Объектов Инфраструктуры в Аликанте Ви…
€665,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в l Alfas del Pi, Испания
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Этаж 2
Роскошные Апартаменты в Аликанте в Престижном Месте в Эль-Альбир Апартаменты в Аликанте расп…
€890,000
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 438 м²
Роскошная вилла в Альфас дель Пи, Коста Бланка Один дом расположен в спокойной обстановке, м…
€1,50 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 434 м²
Роскошная вилла в Альфас дель Пи, Коста Бланка Один дом расположен в спокойной обстановке, м…
€1,50 млн
Дом 2 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 2 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Представляем угловую виллу площадью 150 кв. м., расположенную в городе Альбир на участке 490…
€405,000
Дом 7 спален у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 7 спален у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
Представляем просторную виллу площадью 420 кв.м., расположенную на участке площадью 7500 кв.…
€585,000
Дом 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Представляем прекрасную современную виллу площадью 150 кв.м., расположенную на одном этаже. …
€499,000
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с ванной в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 513 м²
Роскошная вилла в Эль Альбир, Аликанте, Коста Бланка Впечатляющая роскошная вилла, расположе…
€1,38 млн
Дом 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
Представляем смежный дом с собственным участком и бассейном в городе Альфас дель Пи.Дом расп…
€403,500
Дом 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 237 м²
Количество этажей 3
Новая просторную виллу с собственным садом и бассейном от застройщика в городе Alfaz del Pi.…
€665,000
Дом 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 237 м²
Количество этажей 3
Представляем потрясающую просторную виллу с собственным садом и бассейном в городе Alfaz del…
€685,000
Дом 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
Количество этажей 2
Представляем комфортабельный дом с шикарными видами в городе La Nucia. Дом площадью 183 кв.м…
€299,000
Таунхаус 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 315 м²
Количество этажей 4
Представляем таунхаус в закрытой урбанизации в городе Альбир.Общая площадь - 315 кв.м. На пе…
€498,000
Вилла 4 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
La Villa задумана как амбициозный проект, в котором каждая линия, каждый план и каждый выбор…
€1,50 млн
Таунхаус 2 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Представляем таунхаус в два этажа с шикарными видами в La Nucia. Город La Nucia - небольшой …
€218,000
Вилла 7 спален в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 7 спален
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 259 м²
Это свойство состоит из полностью отремонтированного и расширенного дома, на большом участке…
€895,000
Дом 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Количество этажей 3
Представляем комфортабельный дом с шикарными видами в La Nucia. Дом площадью 193 кв.м. состо…
€330,000
Дом 7 спален у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 7 спален у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 580 м²
Количество этажей 3
Представляем впечатляющую внимание виллу, расположенную недалеко от Альфас-дель-Пи. Вилла на…
€1,10 млн
Дом 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 294 м²
Количество этажей 3
Представляем новую виллу в пригороде Бенидорма в городе Полоп - это небольшой город в пригор…
€595,000
Дом 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 294 м²
Количество этажей 3
Представляем новую виллу в пригороде Бенидорма в городе Полоп - это небольшой город в пригор…
€650,000
Вилла с террасой, с гаражом, с садом в l Alfas del Pi, Испания
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
l Alfas del Pi, Испания
Площадь 89 м²
Отель Polop Hills Residential, окруженный соснами и охраняемый горой Понойг, предлагает вам …
€288,000
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