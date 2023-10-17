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Таунхаусы в l Alfas del Pi, Испания

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13 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с террасой в l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Дома с 3 спальнями с 2 ванными комнатами, большими террасами и солярием. Бассейн и парковочн…
€350,000
Таунхаус 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 315 м²
Количество этажей 4
Представляем таунхаус в закрытой урбанизации в городе Альбир.Общая площадь - 315 кв.м. На пе…
€498,000
Таунхаус 2 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Представляем таунхаус в два этажа с шикарными видами в La Nucia. Город La Nucia - небольшой …
€218,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, с кладовой, с барбекю в l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с кладовой, с барбекю
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Дом в Полопе площадью 89 м2, построенный на участке площадью 200 м2 с невероятным открытым в…
€197,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с гостиной в l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с гостиной
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 94 м²
НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ПОЛОПЕ Красивый двухквартирный дом в Полопе с видом на море и частным …
€281,000
Таунхаус 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 94 м²
НОВЫЕ СМЕЖНЫЕ ВИЛЛЫ В ПОЛОПЕ~ ~ Красивые смежные двухэтажные виллы в Полопе с видом на море …
€265,000
Таунхаус 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 94 м²
НОВЫЕ СМЕЖНЫЕ ВИЛЛЫ В ПОЛОПЕ~ ~ Красивые смежные двухэтажные виллы в Полопе с видом на море …
€265,000
Таунхаус 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 94 м²
НОВЫЕ СМЕЖНЫЕ ВИЛЛЫ В ПОЛОПЕ~ ~ Красивые смежные двухэтажные виллы в Полопе с видом на море …
€265,000
Таунхаус 4 спальни с балконом, с мебелью, с террасой в l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус 4 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Таунхаус в Альбире в очень тихом районе, всего в 1 км. от центра, это жилой район с прекрасн…
€357,000
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с террасой, с кладовой в l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с террасой, с кладовой
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Красиво представленный модернизированный дом, расположенный в урбанизации Residents Park Cau…
€189,000
Таунхаус 4 спальни с балконом, с мебелью, с террасой в l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус 4 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Сообщество состоит из 6 домов и предлагает заманчивый бассейн с морской водой и приятный бас…
€339,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с террасой, с теплыми полами в l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с террасой, с теплыми полами
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Таунхаусы с 2 и 3 спальнями в городе Polop. НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА Таунхаусы с 2 и …
€197,500
Таунхаус 2 спальни с мебелью, с террасой, с барбекю в l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус 2 спальни с мебелью, с террасой, с барбекю
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Просторный двухэтажный таунхаус в закрытом комплексе. Город Полоп. Виды на море и горы. 2 сп…
€229,900
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