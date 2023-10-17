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l Alfas del Pi
Таунхаусы
Таунхаусы в l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус
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13 объектов найдено
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
3
2
121 м²
Дома с 3 спальнями с 2 ванными комнатами, большими террасами и солярием. Бассейн и парковочн…
€350,000
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Таунхаус 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
4
3
315 м²
4
Представляем таунхаус в закрытой урбанизации в городе Альбир.Общая площадь - 315 кв.м. На пе…
€498,000
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Таунхаус 2 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
3
2
2
Представляем таунхаус в два этажа с шикарными видами в La Nucia. Город La Nucia - небольшой …
€218,000
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Таунхаус 3 спальни с террасой, с кладовой, с барбекю
l Alfas del Pi, Испания
3
2
89 м²
Дом в Полопе площадью 89 м2, построенный на участке площадью 200 м2 с невероятным открытым в…
€197,000
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Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с гостиной
l Alfas del Pi, Испания
3
3
94 м²
НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ПОЛОПЕ Красивый двухквартирный дом в Полопе с видом на море и частным …
€281,000
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Таунхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
3
94 м²
НОВЫЕ СМЕЖНЫЕ ВИЛЛЫ В ПОЛОПЕ~ ~ Красивые смежные двухэтажные виллы в Полопе с видом на море …
€265,000
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Таунхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
3
94 м²
НОВЫЕ СМЕЖНЫЕ ВИЛЛЫ В ПОЛОПЕ~ ~ Красивые смежные двухэтажные виллы в Полопе с видом на море …
€265,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3
3
94 м²
НОВЫЕ СМЕЖНЫЕ ВИЛЛЫ В ПОЛОПЕ~ ~ Красивые смежные двухэтажные виллы в Полопе с видом на море …
€265,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
4
2
175 м²
Таунхаус в Альбире в очень тихом районе, всего в 1 км. от центра, это жилой район с прекрасн…
€357,000
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Таунхаус 3 спальни с мебелью, с террасой, с кладовой
l Alfas del Pi, Испания
3
2
90 м²
Красиво представленный модернизированный дом, расположенный в урбанизации Residents Park Cau…
€189,000
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Таунхаус 4 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
4
2
147 м²
Сообщество состоит из 6 домов и предлагает заманчивый бассейн с морской водой и приятный бас…
€339,000
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с террасой, с теплыми полами
l Alfas del Pi, Испания
3
3
124 м²
Таунхаусы с 2 и 3 спальнями в городе Polop. НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА Таунхаусы с 2 и …
€197,500
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Таунхаус 2 спальни с мебелью, с террасой, с барбекю
l Alfas del Pi, Испания
2
2
120 м²
Просторный двухэтажный таунхаус в закрытом комплексе. Город Полоп. Виды на море и горы. 2 сп…
€229,900
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