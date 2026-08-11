ВНЖ Испании для цифровых кочевников предназначен для граждан стран, не входящих в ЕС, которые дистанционно работают на иностранную компанию или оказывают профессиональные услуги зарубежным клиентам.
При подаче заявления во время законного пребывания в Испании разрешение может быть выдано сразу на срок до 3 лет. Покупка недвижимости и инвестиции не требуются.
В программу можно включить супруга или партнёра, детей и финансово зависимых родителей. Совершеннолетние члены семьи получают право работать в Испании без дополнительных разрешений.
ВНЖ позволяет жить в Испании, путешествовать по Шенгенской зоне, пользоваться европейской инфраструктурой и при соблюдении условий в дальнейшем претендовать на долгосрочную резиденцию.
|Государственная пошлина UGE €73,26 за каждого заявителя Оплачивается при подаче заявления на первоначальное разрешение. Отдельная пошлина уплачивается за основного заявителя и каждого члена семьи. Карта резидента TIE По действующему государственному тарифу После получения разрешения сроком более 6 месяцев заявитель и члены семьи оформляют пластиковую карту резидента. Апостиль и перевод документов Рассчитываются индивидуально Стоимость зависит от страны выдачи, количества документов и объёма присяжного перевода на испанский язык. Медицинская страховка Рассчитывается индивидуально Необходима, если заявитель и его семья не получают медицинское покрытие через испанскую систему социального страхования. Страховка не должна содержать доплат, франшиз и периодов ожидания. Юридическое и налоговое сопровождение Рассчитывается индивидуально Может включать предварительную проверку, подготовку заявления, оформление через UGE, регистрацию в системе социального страхования, получение TIE и налоговое планирование.
|500.00 EUR
Минимальный доход для семьи:
Наёмный сотрудник может работать только на компании за пределами Испании. Независимый специалист может работать с испанскими клиентами, если такая деятельность не превышает 20% его общей профессиональной деятельности.
Иностранные официальные документы должны быть апостилированы или легализованы и переведены на испанский язык присяжным переводчиком.
Совершеннолетние члены семьи имеют право работать в Испании по найму или вести самостоятельную предпринимательскую деятельность без отдельного разрешения на работу.