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ВНЖ Испании для цифровых кочевников

Испания Испания
Срок получения: от 1 месяцев
Расходы: от
$4,909
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ВНЖ Испании для цифровых кочевников
ВНЖ
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О программе иммиграции

ВНЖ Испании для цифровых кочевников предназначен для граждан стран, не входящих в ЕС, которые дистанционно работают на иностранную компанию или оказывают профессиональные услуги зарубежным клиентам.

При подаче заявления во время законного пребывания в Испании разрешение может быть выдано сразу на срок до 3 лет. Покупка недвижимости и инвестиции не требуются.

В программу можно включить супруга или партнёра, детей и финансово зависимых родителей. Совершеннолетние члены семьи получают право работать в Испании без дополнительных разрешений.

ВНЖ позволяет жить в Испании, путешествовать по Шенгенской зоне, пользоваться европейской инфраструктурой и при соблюдении условий в дальнейшем претендовать на долгосрочную резиденцию.

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 1 месяцев
Расходы
Расходы
от
$4,909
Длительность
Длительность
36 месяцев
Дополнительные расходы
Государственная пошлина UGE €73,26 за каждого заявителя Оплачивается при подаче заявления на первоначальное разрешение. Отдельная пошлина уплачивается за основного заявителя и каждого члена семьи. Карта резидента TIE По действующему государственному тарифу После получения разрешения сроком более 6 месяцев заявитель и члены семьи оформляют пластиковую карту резидента. Апостиль и перевод документов Рассчитываются индивидуально Стоимость зависит от страны выдачи, количества документов и объёма присяжного перевода на испанский язык. Медицинская страховка Рассчитывается индивидуально Необходима, если заявитель и его семья не получают медицинское покрытие через испанскую систему социального страхования. Страховка не должна содержать доплат, франшиз и периодов ожидания. Юридическое и налоговое сопровождение Рассчитывается индивидуально Может включать предварительную проверку, подготовку заявления, оформление через UGE, регистрацию в системе социального страхования, получение TIE и налоговое планирование. 500.00 EUR
Требования к заявителю
  • Гражданство страны, не входящей в Европейский союз, ЕЭЗ или Швейцарию.
  • Возраст от 18 лет.
  • Законное нахождение в Испании на момент подачи заявления — для получения ВНЖ сроком до 3 лет.
  • Удалённая работа по найму на иностранную компанию либо профессиональная деятельность для иностранных клиентов.
  • Иностранная компания должна реально работать не менее 1 года.
  • Трудовые или профессиональные отношения с компанией или клиентом должны существовать не менее 3 месяцев до подачи заявления.
  • Возможность выполнять работу полностью дистанционно с использованием цифровых и телекоммуникационных средств.
  • Высшее или профессиональное образование либо не менее 3 лет подтверждённого профессионального опыта.
  • Минимальный валовой доход в 2026 году — от €2 849 в месяц для одного заявителя.
  • Отсутствие судимостей и запретов на въезд.
  • Наличие медицинского покрытия и выполнение требований испанской системы социального страхования.

Минимальный доход для семьи:

  • заявитель — от €2 849 в месяц;
  • заявитель и супруг — от €3 918;
  • семья с одним ребёнком — от €4 274;
  • семья с двумя детьми — от €4 630.

Наёмный сотрудник может работать только на компании за пределами Испании. Независимый специалист может работать с испанскими клиентами, если такая деятельность не превышает 20% его общей профессиональной деятельности.

Документы
Документы для заявителя
  • Заполненная и подписанная форма заявления MIT.
  • Полная копия действующего заграничного паспорта, включая пустые страницы.
  • Подтверждение оплаты государственной пошлины.
  • Трудовой договор или профессиональные контракты, действующие не менее 3 месяцев.
  • Выписка из реестра, подтверждающая деятельность иностранной компании в течение минимум 1 года.
  • Письмо иностранной компании, разрешающее работать дистанционно из Испании.
  • Описание должности, обязанностей, условий удалённой работы и размера вознаграждения.
  • Зарплатные ведомости или выставленные инвойсы за последние 3 месяца.
  • Банковская справка и выписки, подтверждающие поступление зарплаты или оплату инвойсов.
  • Диплом об образовании либо документы, подтверждающие минимум 3 года профессионального опыта.
  • Резюме заявителя.
  • Документы о регистрации в системе социального страхования Испании либо обязательство произвести регистрацию после получения разрешения.
  • Справки об отсутствии судимости из стран проживания за последние 2 года.
  • Декларация об отсутствии судимости в странах проживания за последние 5 лет.
  • Полис медицинского страхования, если заявитель не получает медицинское покрытие через испанскую систему социального страхования.
  • Свидетельства о браке и рождении детей — при семейной подаче.
  • Подтверждение совместного проживания — для незарегистрированных партнёров.
  • Подтверждение финансовой зависимости — для совершеннолетних детей или родителей.

Иностранные официальные документы должны быть апостилированы или легализованы и переведены на испанский язык присяжным переводчиком.

Этапы получения программы
Этапы получения программы
от 1 месяца
1. Предварительная проверка Анализ гражданства, профессии, удалённого характера работы, дохода, стажа, компании-работодателя и состава семьи. 2. Подготовка правовой структуры Определение статуса заявителя: наёмный сотрудник, независимый специалист или владелец иностранной компании. Проверка порядка регистрации в системе социального страхования Испании. 3. Сбор документов Получение корпоративных, банковских и личных документов, справок о несудимости, апостилей и присяжных переводов. 4. Законный въезд в Испанию Для получения разрешения сроком до 3 лет заявитель должен находиться в Испании законно на момент подачи. 5. Электронная подача в UGE Заявление подаётся в Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos лично или через уполномоченного представителя. 6. Получение решения Установленный законом срок рассмотрения заявления — до 20 дней после подачи полного пакета документов. 7. Регистрация после одобрения Заявитель выполняет обязательства по регистрации в испанской системе социального страхования и оформляет карту TIE. 8. Налоговое оформление При возникновении налогового резидентства проводится регистрация в налоговых органах. При наличии оснований заявление на специальный налоговый режим подаётся отдельно.
Права и обязанности после получения
Заявитель имеет право
  • Проживать на территории Испании в течение срока действия разрешения.
  • Дистанционно работать на иностранную компанию или зарубежных клиентов.
  • Включить в заявление супруга, партнёра, детей и зависимых родителей.
  • Подавать документы на семью одновременно или после получения основного разрешения.
  • Свободно путешествовать по странам Шенгенской зоны в пределах установленных сроков.
  • Получить NIE и карту резидента TIE.
  • Арендовать или приобретать недвижимость в Испании.
  • Открывать банковские счета после прохождения банковской проверки.
  • Пользоваться медицинскими услугами при наличии соответствующего страхового покрытия.
  • Обучать детей в испанских образовательных учреждениях.
  • Продлевать разрешение на последующие периоды по 2 года при сохранении условий.
  • Претендовать на долгосрочную резиденцию после 5 лет законного непрерывного проживания при соблюдении требований.

Совершеннолетние члены семьи имеют право работать в Испании по найму или вести самостоятельную предпринимательскую деятельность без отдельного разрешения на работу.

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ВНЖ Испании для цифровых кочевников
Испания Испания
от
$4,909
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