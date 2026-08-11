О программе иммиграции

ВНЖ Испании для цифровых кочевников предназначен для граждан стран, не входящих в ЕС, которые дистанционно работают на иностранную компанию или оказывают профессиональные услуги зарубежным клиентам.

При подаче заявления во время законного пребывания в Испании разрешение может быть выдано сразу на срок до 3 лет. Покупка недвижимости и инвестиции не требуются.

В программу можно включить супруга или партнёра, детей и финансово зависимых родителей. Совершеннолетние члены семьи получают право работать в Испании без дополнительных разрешений.

ВНЖ позволяет жить в Испании, путешествовать по Шенгенской зоне, пользоваться европейской инфраструктурой и при соблюдении условий в дальнейшем претендовать на долгосрочную резиденцию.