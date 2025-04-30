ВНЖ цифрового кочевника в Испании

О программе иммиграции

Виза и ВНЖ Digital Nomad в Испании

Если ты работаешь удаленно и хочешь жить в одной из самых солнечных стран Европы, программа Digital Nomad идеально тебе подходит! Этот способ переезда уже стал одним из самых популярных для удаленных специалистов.

С этой визой ты можешь легально проживать в Испании и работать удаленно, получая доход от €2763 в месяц. Программа подходит:

• Сотрудникам компаний, зарегистрированных за пределами Испании (включая российские компании).

• Самозанятым, фрилансерам или индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги клиентам из других стран.

Теперь работать удаленно и жить у моря стало реальностью! Испания ждет тебя.