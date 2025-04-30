ВНЖ цифрового кочевника в Испании

Виза и ВНЖ Digital Nomad в Испании
Если ты работаешь удаленно и хочешь жить в одной из самых солнечных стран Европы, программа Digital Nomad идеально тебе подходит! Этот способ переезда уже стал одним из самых популярных для удаленных специалистов.
С этой визой ты можешь легально проживать в Испании и работать удаленно, получая доход от €2763 в месяц. Программа подходит:
• Сотрудникам компаний, зарегистрированных за пределами Испании (включая российские компании).
• Самозанятым, фрилансерам или индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги клиентам из других стран.
Теперь работать удаленно и жить у моря стало реальностью! Испания ждет тебя.
|Для членов семьи заявителя
|590.00 EUR
Основные требования
Требования по доходам
Для подачи заявки нужно подтвердить минимальный доход:
• На одного заявителя: 2763 € в месяц (200% от минимальной заработной платы SMI).
(Годовой SMI на 2025 год равен 16 576 €).
• На второго члена семьи: 1063 € в месяц (75% SMI).
• На каждого последующего: 345 € в месяц (25% SMI).
Пример расчёта:
Для семьи из трёх человек минимальный доход составит 4144 € в месяц (до вычета налогов).
Госпошлина Tasa 790-038: оплачивается за каждого заявителя. В 2023–2024 годах составляла 73,26 €.
1. Справка об отсутствии судимости — актуальный документ из страны проживания.
2. Декларация об отсутствии судимости за последние 5 лет.
3. Рабочие документы — подтверждение занятости:
• Договор с работодателем или клиентом (для фрилансеров).
• Подтверждение опыта работы.
4. Оплаченная государственная пошлина — квитанция о платеже.
5. Заполненная анкета MI-T — официальная форма для подачи заявления.
6. Страховое покрытие в Испании — документ, подтверждающий наличие страховки.
7. Медицинская страховка — для наемных работников.
8. Скан всех страниц паспорта — включая страницу со штампом о въезде в Испанию.