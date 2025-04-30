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ВНЖ цифрового кочевника в Испании

Испания Испания
Срок получения: от 2 месяцев
Расходы: от
$4,675
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ВНЖ цифрового кочевника в Испании
ВНЖ
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О программе иммиграции

Виза и ВНЖ Digital Nomad в Испании

Если ты работаешь удаленно и хочешь жить в одной из самых солнечных стран Европы, программа Digital Nomad идеально тебе подходит! Этот способ переезда уже стал одним из самых популярных для удаленных специалистов.

С этой визой ты можешь легально проживать в Испании и работать удаленно, получая доход от €2763 в месяц. Программа подходит:

• Сотрудникам компаний, зарегистрированных за пределами Испании (включая российские компании).

• Самозанятым, фрилансерам или индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги клиентам из других стран.

Теперь работать удаленно и жить у моря стало реальностью! Испания ждет тебя.

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 2 месяцев
Расходы
Расходы
от
$4,675
Безвизовый въезд
Безвизовый въезд
Длительность
Длительность
12 месяцев
Безвизовый въезд
Австралия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Исландия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония
Дополнительные расходы
Для членов семьи заявителя 590.00 EUR
Требования к заявителю

Основные требования

  • Доход €2763+ в месяц
  • Доход подтвержден трудовым договором, письмом от работодателя/клиента, счетами (для самозанятых) и банковской выпиской
  • Удаленная работа более 3 месяцев для иностранной компании
  • Компания-работодатель зарегистрирована 1+ год назад
  • Есть релевантный диплом или опыт работы от 3 лет
  • Оплачена Таса 790-038 на каждого заявителя

Требования по доходам

Для подачи заявки нужно подтвердить минимальный доход:

На одного заявителя: 2763 € в месяц (200% от минимальной заработной платы SMI).

(Годовой SMI на 2025 год равен 16 576 €).

На второго члена семьи: 1063 € в месяц (75% SMI).

На каждого последующего: 345 € в месяц (25% SMI).

Пример расчёта:

Для семьи из трёх человек минимальный доход составит 4144 € в месяц (до вычета налогов).

Госпошлина Tasa 790-038: оплачивается за каждого заявителя. В 2023–2024 годах составляла 73,26 €.

Документы
Документы для заявителя

1. Справка об отсутствии судимости — актуальный документ из страны проживания.

2. Декларация об отсутствии судимости за последние 5 лет.

3. Рабочие документы — подтверждение занятости:

• Договор с работодателем или клиентом (для фрилансеров).

• Подтверждение опыта работы.

4. Оплаченная государственная пошлина — квитанция о платеже.

5. Заполненная анкета MI-T — официальная форма для подачи заявления.

6. Страховое покрытие в Испании — документ, подтверждающий наличие страховки.

7. Медицинская страховка — для наемных работников.

8. Скан всех страниц паспорта — включая страницу со штампом о въезде в Испанию.

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ВНЖ цифрового кочевника в Испании
Испания Испания
от
$4,675
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Luxe Legal Services
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