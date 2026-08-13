Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Ibiza
  4. Жилая

Жилье в Ibiza, Испания

;
дома
5
5 объектов найдено
Вилла в Ibiza, Испания
Вилла
Ibiza, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 410 м²
Эксклюзивная обновлённая вилла в Can Furnet с южной ориентацией и великолепными видами на мо…
$3,05 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Ибица, Испания
Вилла 5 комнат
Ибица, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 410 м²
Современная резиденция с панорамными видами на море, Форментеру и исторический центр Ибицы! …
$3,04 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Вилла в Ibiza, Испания
Вилла
Ibiza, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 526 м²
Это уникальная коллекция из 7 роскошных вилл, расположенных в одном из самых престижных и жи…
$5,42 млн
Оставить заявку
TekceTekce
Вилла 9 комнат в Santa Eularia des Riu, Испания
Вилла 9 комнат
Santa Eularia des Riu, Испания
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 768 м²
Ключевая современная вилла с бесконечным бассейном, большими террасами и впечатляющими видам…
$5,28 млн
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Вилла 9 комнат в Santa Eularia des Riu, Испания
Вилла 9 комнат
Santa Eularia des Riu, Испания
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 525 м²
Ключевая современная вилла с бесконечным бассейном, большими террасами и впечатляющими видам…
$5,73 млн
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Ibiza, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти