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Дома в Ibiza, Испания

виллы
11
11 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Ibiza, Испания
Вилла 4 спальни
Ibiza, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Вилла Lemon расположена в Кало-ден-Реаль – на юго-западе – Ибица, в муниципалитете Сан-Хосе-…
€3,65 млн
Вилла 6 спален в Ibiza, Испания
Вилла 6 спален
Ibiza, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Этот красивый, недавно отремонтированный отель с видом на море расположен над заливом Кала В…
€1,80 млн
Вилла 3 спальни в Ibiza, Испания
Вилла 3 спальни
Ibiza, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
На окраине города Сан-Хосе, половина в городе, половина в Кампо Дом расположен на участке пл…
€950,000
Вилла 4 спальни в Ibiza, Испания
Вилла 4 спальни
Ibiza, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Дом состоит из 200 м ² построен распределенных 4 спален с двуспальными кроватями, 1 односпал…
€1,16 млн
Вилла 5 спален в Ibiza, Испания
Вилла 5 спален
Ibiza, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Эта роскошная вилла с уединением расположена недалеко от Эс Кубеллс, одного из самых громких…
€3,55 млн
Вилла 4 спальни в Ibiza, Испания
Вилла 4 спальни
Ibiza, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Этот великолепный, очень тихий отель расположен на западном побережье Ибицы, в непосредствен…
€2,95 млн
Вилла 4 спальни в Ibiza, Испания
Вилла 4 спальни
Ibiza, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Описание Современная отремонтированная вилла с фантастическим видом на море Полностью отремо…
€3,65 млн
Вилла 4 спальни в Ibiza, Испания
Вилла 4 спальни
Ibiza, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Эта универсальная вилла с туристической лицензией расположена на юге острова, всего в нескол…
€2,95 млн
Вилла 7 спален в Ibiza, Испания
Вилла 7 спален
Ibiza, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Впечатляющий роскошный особняк недалеко от Ацарро, расположенный в тихом районе. Этот особня…
€6,50 млн
Вилла 4 спальни в Ibiza, Испания
Вилла 4 спальни
Ibiza, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Красивая вилла с лицензией на аренду в Сан-Рафаэле с великолепным видом на долину и море. Он…
€6,30 млн
Вилла 6 спален в Ibiza, Испания
Вилла 6 спален
Ibiza, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Красивая вилла в тихом районе Сан-Хосе. Эта вилла содержит 6 спален и 6 ванных комнат. Сущес…
€2,90 млн

Параметры недвижимости в Ibiza, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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