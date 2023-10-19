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Коммерческая недвижимость в Guia de Isora, Испания

1 объект найдено
Коммерческая 3 спальни в Guia de Isora, Испания
Коммерческая 3 спальни
Guia de Isora, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 436 м²
Продается здание, идеально подходящие под инвестиции. Расположено в южной части острова, в ж…
€485,000
Realting.com
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