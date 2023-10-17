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Особняки в Гуардамар, Испания

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1 объект найдено
Особняк 3 спальни в Гуардамар, Испания
Особняк 3 спальни
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Хорошая независимая вилла с 3 спальнями, 2 ванными комнатами, американской кухней, шкафами, …
€310,000
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