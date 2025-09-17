Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Гранада
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома на берегу моря в Гранаде, Испания

Almunecar
6
3 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Almunecar, Испания
Вилла 6 комнат
Almunecar, Испания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 194 м²
Количество этажей 4
Просторные Виллы с Частными Бассейнами в Гранаде, Альмуньекар Альмуньекар – важный приморски…
$2,52 млн
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Almunecar, Испания
Дом 5 комнат
Almunecar, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 219 м²
Количество этажей 4
Просторные Виллы с Частными Бассейнами в Гранаде, Альмуньекар Альмуньекар – важный приморски…
$2,22 млн
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Almunecar, Испания
Вилла 7 комнат
Almunecar, Испания
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 374 м²
Количество этажей 4
Просторные Виллы с Частными Бассейнами в Гранаде, Альмуньекар Альмуньекар – важный приморски…
$3,75 млн
Оставить заявку
AdriastarAdriastar
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Гранаде

виллы

Параметры недвижимости в Гранаде, Испания

с гаражом
с террасой
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти