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Жильё в Fogars de Montclus, Испания

1 объект найдено
Вилла в Fogars de Montclus, Испания
Вилла
Fogars de Montclus, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 423 м²
Уникальный и впечатляющий каталонский фермерский дом, расположенный в самом сердце Монтсени.…
$1,48 млн
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Параметры недвижимости в Fogars de Montclus, Испания

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