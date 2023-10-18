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Бунгало в Finestrat, Испания
Бунгало
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23 объекта найдено
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Бунгало 3 спальни у моря
Finestrat, Испания
4
2
186 м²
2/2
Бунгало в современном стиле в новом закрытом комплексе в Финестрате.Бунгало на верхнем этаже…
€345,900
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни у моря
Finestrat, Испания
4
2
158 м²
1/2
Представляем новое бунгало на нижнем этаже в современном стиле в новом закрытом комплексе LE…
€299,900
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни у моря
Finestrat, Испания
4
2
157 м²
1/2
Представляем бунгало на нижнем этаже в современном стиле в новом закрытом комплексе LEDUC GO…
€309,900
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни у моря
Finestrat, Испания
4
2
224 м²
1/2
Представляем бунгало на нижнем этаже в современном стиле в новом закрытом комплексе LEDUC GO…
€349,900
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни у моря
Finestrat, Испания
4
2
186 м²
2/2
Бунгало в современном стиле в новом закрытом комплексе в Финестрате.Бунгало на верхнем этаже…
€369,900
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Finestrat, Испания
3
2
76 м²
Представляем отличное бунгало в пригороде Бенидорма, городе Финестрат. Бунгало состоит из тр…
€280,000
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Finestrat, Испания
3
2
111 м²
Представляем бунгало в жилом комплексе с бассейном на берегу Средиземного моря, расположенно…
€209,000
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни с балконом, с садом, с Pool
Finestrat, Испания
3
2
86 м²
Элитный жилой комплекс, состоящий из домов с 3 и 2 спальнями. Жилой комплекс расположен в Фи…
€339,900
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни с балконом, с садом, с Pool
Finestrat, Испания
3
2
86 м²
Элитный жилой комплекс, состоящий из домов с 3 и 2 спальнями. Жилой комплекс расположен в Фи…
€359,900
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни
Finestrat, Испания
3
2
178 м²
Невероятное бунгало с частным садом и видом на море, в комплексе Alegria Village, Balcón de …
€330,000
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни
Finestrat, Испания
2
2
172 м²
1
Откройте для себя новый образ жизни в красивой закрытой урбанизации Балкон де Финестрат! Это…
€270,000
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни с террасой, с садом, с тренажерным залом
Finestrat, Испания
3
3
195 м²
НОВЫЙ РОСКОШНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС С ВИДОМ НА МОРЕ В ФИНЕСТРАТЕ Новый элитный жилой комплекс с а…
€450,000
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни с террасой, с видом на горы, с жалюзями
Finestrat, Испания
2
2
160 м²
Новый комплекс в Финестрате, состоящий всего из 20 роскошных объектов, все с частными бассей…
€329,900
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни
Finestrat, Испания
2
2
96 м²
Красивая квартира с видом на море в ФинестратРасположен в престижной урбанизации Los Cerezos…
€200,000
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни
Finestrat, Испания
2
2
109 м²
Красивое бунгало с ремонтом и готовое к проживанию на продажу в Sierra Cortina в Финестрате.…
€227,000
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни у моря
Finestrat, Испания
4
2
256 м²
2/2
Представляем новое современное бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Бенидорм в районе…
€399,900
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Finestrat, Испания
4
2
255 м²
2/2
Представляем новое современное бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Бенидорм в районе…
€409,900
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни у моря
Finestrat, Испания
4
2
186 м²
1/2
Представляем новое современное бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Бенидорм в районе…
€359,900
Рекомендовать
Бунгало 4 спальни
Finestrat, Испания
4
2
100 м²
ШАНС!!! Бунгало расположено в Balcon de Finestrat с хорошим доступом к главной дороге, неда…
€203,000
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни
Finestrat, Испания
2
2
131 м²
Продаётся бунгало в Финестрате в районе URBANIZACIONES. Общая площадь 160.00 м2, бунгало 202…
€239,900
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни
Finestrat, Испания
3
3
90 м²
Бунгало находится недалеко от торгового центра, гольф-клубов, школы, остановок общественного…
€245,000
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни
Finestrat, Испания
3
2
87 м²
Продается бунгало на нижнем этаже в Финестрате! В доме 3 спальни, два санузла, салон-гостина…
€275,000
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни
Finestrat, Испания
2
2
82 м²
Продается бунгало в закрытой урбанизации на нижнем этаже в Финестрате! В доме две спальни, д…
€265,000
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