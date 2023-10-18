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220 объектов найдено
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Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Finestrat, Испания
3
3
150 м²
15 Просторная, элегантный дизайн независимые 2-этажные виллы в привилегированной обстановке …
€795,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, у моря, с ванной
Finestrat, Испания
4
3
304 м²
Новая вилла в Финестрате, Коста Бланка Современная вилла с прекрасным панорамным видом. Эта …
€639,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Finestrat, Испания
4
4
562 м²
Роскошная вилла в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста Бланка Пребывание + Кухня - 85 м2 Chambre…
€2,10 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с террасой, у моря, с Lift
Finestrat, Испания
5
6
998 м²
Вилла впечатляющая в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста Бланка Пребывание + Кухня-95 м2 Chambr…
€3,95 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3
2
115 м²
Жилой комплекс, состоящий из нескольких типов домов, каждый из которых спроектирован таким о…
€639,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с личным бассейном, с подсобным помещением
Finestrat, Испания
3
3
167 м²
Виллы на продажу в Finestrat Hills, Коста Бланка Эта резиденция была тщательно разработана, …
€545,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с личным бассейном, с подсобным помещением
Finestrat, Испания
3
3
263 м²
Виллы на продажу в Finestrat Hills, Коста Бланка Эта резиденция была тщательно разработана, …
€635,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с личным бассейном, с подсобным помещением
Finestrat, Испания
3
2
103 м²
Виллы на продажу в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста Бланка Комплекс из 12 современных домов,…
€526,500
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с полем для гольфа
Finestrat, Испания
4
2
234 м²
Современная вилла в Finestrat Hills, Коста Бланка Эта вилла была доставлена в июле 2019 года…
€640,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3
3
Отдельная вилла в современном минималистском стиле. С участком около 350 м ² и его дизайн бы…
€549,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с садом, с Pool
Finestrat, Испания
3
3
150 м²
Группа независимых вилл с современным дизайном, которые расположены в Финестрате. Виллы имею…
€836,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с садом, с Pool, с chicken furniture
Finestrat, Испания
4
3
179 м²
Жилой комплекс роскошных вилл, расположенный в элитном районе Сьерра-Кортина, в Финестрате. …
€1,35 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с садом
Finestrat, Испания
3
3
131 м²
Жилой комплекс, состоящий всего из 11 отдельных вилл с захватывающим видом на горизонт Бенид…
€720,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с гаражом, у моря, с полем для гольфа
Finestrat, Испания
3
3
336 м²
Красивые виллы на продажу в Финестрат, Коста Бланка Комплекс состоит из 11 уникальных и разн…
€895,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с гаражом, у моря, с полем для гольфа
Finestrat, Испания
3
3
399 м²
Красивые виллы на продажу в Финестрат, Коста Бланка Комплекс состоит из 11 уникальных и разн…
€950,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с Pool, с chicken furniture, с condition
Finestrat, Испания
3
2
123 м²
Эксклюзивный жилой комплекс, состоящий из отдельно стоящих вилл с 3 и 4 спальнями. Виллы поз…
€540,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3
3
Независимое шале, строительство в 2015 году в очень тихом районе, но в то же время недалеко …
€399,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Finestrat, Испания
2
2
155 м²
Роскошные дома с видом на красивый горизонт, Средиземное море, все они оборудованы по послед…
€339,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3
3
Новый проект из 40 вилл класса люкс в стиле Хай Тек с панорамным видом на море и горы в Бени…
€450,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3
3
Новый проект из 40 вилл класса люкс в стиле Хай Тек с панорамным видом на море и горы в Бени…
€450,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3
3
Новый проект из 40 вилл класса люкс в стиле Хай Тек с панорамным видом на море и горы в Бени…
€450,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3
3
Новый проект из 40 вилл класса люкс в стиле Хай Тек с панорамным видом на море и горы в Бени…
€450,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3
3
Новый проект из 40 вилл класса люкс в стиле Хай Тек с панорамным видом на море и горы в Бени…
€450,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с садом, с Pool, с chicken furniture
Finestrat, Испания
3
3
148 м²
Жилой комплекс роскошных вилл, расположенный в элитном районе Сьерра-Кортина, в Финестрате. …
€1,07 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с садом, с Pool, с chicken furniture
Finestrat, Испания
3
3
145 м²
Жилой комплекс роскошных вилл, расположенный в элитном районе Сьерра-Кортина, в Финестрате. …
€795,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3
3
147 м²
Coral Village - это жилой комплекс, состоящий всего из 11 отдельных вилл с захватывающим вид…
€920,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Finestrat, Испания
4
5
218 м²
Campana Garden — это жилой комплекс, состоящий из домов различных типов, в которых каж…
€1,25 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с гаражом
Finestrat, Испания
3
2
114 м²
Роскошный курорт, расположенный в престижной урбанизации Сьерра-Кортина, в Финестрате, с пре…
€650,000
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Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3
3
Новый проект из 40 вилл класса люкс в стиле Хай Тек с панорамным видом на море и горы в Бени…
€450,000
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Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3
3
Новый проект из 40 вилл класса люкс в стиле Хай Тек с панорамным видом на море и горы в Бени…
€450,000
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