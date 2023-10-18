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Пентхаусы в Finestrat, Испания

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17 объектов найдено
Пентхаус 3 спальни в Finestrat, Испания
Пентхаус 3 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Почувствуйте морской бриз и голубизну Средиземного моря в этом великолепном пентхаусе с отде…
€360,000
Пентхаус 3 спальни в Finestrat, Испания
Пентхаус 3 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Говорят, что синий - это цвет спокойствия и умиротворения, и именно это вы найдете в этом кр…
€410,000
Пентхаус 3 спальни в Finestrat, Испания
Пентхаус 3 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 1
Впечатляющий пентхаус в Golf Bahia de FinestratЭффектный пентхаус на продажу в эксклюзивной …
€239,000
Пентхаус 3 спальни в Finestrat, Испания
Пентхаус 3 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ФИНЕСТРАТЕ С ВИДОМ НА МОРЕ~ ~ Новый элитный жилой комплекс в Финестра…
€440,000
Пентхаус 4 спальни в Finestrat, Испания
Пентхаус 4 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ФИНЕСТРАТЕ С ВИДОМ НА МОРЕ~ ~ Новый элитный жилой комплекс в Финестра…
€525,000
Пентхаус 1 спальня в Finestrat, Испания
Пентхаус 1 спальня
Finestrat, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
€491,700
Пентхаус 2 спальни в Finestrat, Испания
Пентхаус 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
НОВЫЙ ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС С ВИДОМ НА МОРЕ В ФИНЕСТРАТЕ~ ~ Новый элитный жилой комплекс с …
€330,000
Пентхаус 2 спальни в Finestrat, Испания
Пентхаус 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
НОВЫЙ ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС С ВИДОМ НА МОРЕ В ФИНЕСТРАТЕ~ ~ Новый элитный жилой комплекс с …
€330,000
Пентхаус 1 спальня в Finestrat, Испания
Пентхаус 1 спальня
Finestrat, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
€491,700
Пентхаус 4 спальни в Finestrat, Испания
Пентхаус 4 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ФИНЕСТРАТЕ С ВИДОМ НА МОРЕ~ ~ Новый элитный жилой комплекс в Финестра…
€525,000
Пентхаус 3 спальни в Finestrat, Испания
Пентхаус 3 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ФИНЕСТРАТЕ С ВИДОМ НА МОРЕ~ ~ Новый элитный жилой комплекс в Финестра…
€440,000
Пентхаус 2 спальни в Finestrat, Испания
Пентхаус 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
НОВЫЙ ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС С ВИДОМ НА МОРЕ В ФИНЕСТРАТЕ~ ~ Новый элитный жилой комплекс с …
€330,000
Пентхаус 1 спальня в Finestrat, Испания
Пентхаус 1 спальня
Finestrat, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
€491,700
Пентхаус 4 спальни в Finestrat, Испания
Пентхаус 4 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ФИНЕСТРАТЕ С ВИДОМ НА МОРЕ~ ~ Новый элитный жилой комплекс в Финестра…
€525,000
Пентхаус 3 спальни в Finestrat, Испания
Пентхаус 3 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ФИНЕСТРАТЕ С ВИДОМ НА МОРЕ~ ~ Новый элитный жилой комплекс в Финестра…
€440,000
Пентхаус 1 спальня с террасой, с садом, с кладовой в Finestrat, Испания
Пентхаус 1 спальня с террасой, с садом, с кладовой
Finestrat, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Жилой комплекс с 21 эксклюзивным домом состоит из 8 этажей и имеет общий сад с пейзажным бас…
€491,700
Пентхаус 1 спальня в Finestrat, Испания
Пентхаус 1 спальня
Finestrat, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 9
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ЛА КАЛА ФИНЕСТРАТ Новостройка из 21 квартиры в Ла Кала де Финестрат. Эти а…
€491,700
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