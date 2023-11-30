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Пентхаусы в el Puig de Santa Maria, Испания

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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальни в el Puig de Santa Maria, Испания
Пентхаус 2 спальни
el Puig de Santa Maria, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Жилой комплекс 2004 года постройки с бассейном, футбольными дорожками, детским парком и парк…
€232,500
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