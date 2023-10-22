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  4. el Poble Nou de Benitatxell Benitachell

Жильё в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания

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103 объекта найдено
Вилла с террасой, с гаражом, с садом в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 770 м²
€2,79 млн
Вилла с террасой, с гаражом, с садом в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 461 м²
€1,40 млн
Квартира с террасой, с гаражом, с садом в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира с террасой, с гаражом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 100 м²
€398,000
Пентхаус с террасой, с гаражом, с садом в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Пентхаус с террасой, с гаражом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 89 м²
€434,000
Квартира 3 комнаты в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира 3 комнаты
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Комнаты 3
Площадь 188 м²
NEW BUILD LUXURY VILLA IN CUMBRE DEL SOL Чтобы расслабиться и уйти от всего этого в окружен…
€2,09 млн
Квартира 2 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира 2 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Комнаты 2
Площадь 179 м²
Недавно построенные квартиры с современной архитектурой с двумя спальнями и двумя ванными к…
€303,735
Квартира 6 комнат с балконом, с Lift, с terrassa в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира 6 комнат с балконом, с Lift, с terrassa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Комнаты 6
Площадь 1 147 м²
Вилла, распределенная на трех уровнях, является результатом уникального и эксклюзивного диз…
€3,93 млн
Квартира 4 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира 4 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Комнаты 4
Площадь 1 084 м²
Эксклюзивная недвижимость с независимыми и просторными пространствами, спроектированными ис…
€5,03 млн
Квартира 4 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира 4 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Комнаты 4
Площадь 783 м²
Самой впечатляющей особенностью этой виллы является ее впечатляющая гостиная с открытой пла…
€2,75 млн
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Комнаты 3
Площадь 612 м²
Вилла с современной архитектурой с открытыми пространствами с большим количеством света и п…
€2,90 млн
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Комнаты 3
Площадь 183 м²
РОСКОШНАЯ СОВРЕМЕННАЯ ВИЛЛА ДЛЯ ПРОДАЖИ В CUMBRES DEL SOL On Residential Resort Cumbre del …
€1,94 млн
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 267 м²
О проекте: жилой район расположен в урбанизации Кумбре-дель-Соль, состоит из независимых диз…
€2,22 млн
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
О проекте: жилой район расположен в урбанизации Кумбре-дель-Соль, состоит из независимых диз…
€1,72 млн
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 223 м²
О проекте: жилой район расположен в урбанизации Кумбре-дель-Соль, состоит из независимых диз…
€2,42 млн
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 212 м²
О проекте: жилой район расположен в урбанизации Кумбре-дель-Соль, состоит из независимых диз…
€2,31 млн
Квартира 2 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира 2 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Комнаты 2
Площадь 76 м²
Массив
€241,261
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с тренажерным залом в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с тренажерным залом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 770 м²
Роскошная вилла в Кумбрес-дель-Соль, Коста Бланка В жилом районе Кумбре-дель-Соль мы создаем…
€2,79 млн
Дом 2 спальни с бассейном в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Дом 2 спальни с бассейном
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 2
Площадь 289 м²
Добро пожаловать в жилой комплекс, расположенный в живописном городке Бенитачель, который н…
€458,000
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с Fitted Wardrobes в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с Fitted Wardrobes
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 740 м²
Вилла в Кумбрес-дель-Соль, Бенитачелл, Коста Бланка Вилла расположена на трех этажах. Доступ…
€2,42 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с подсобным помещением в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с подсобным помещением
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 569 м²
Роскошная вилла в Кумбрес-дель-Соль, Бенитачелл, Аликанте Вилла расположена на трех этажах. …
€2,22 млн
Вилла 3 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 461 м²
Вилла имеет уникальное расположение между двумя прибрежными городами Кальпе и Хавея и находи…
€1,40 млн
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 181 м²
Вилла имеет уникальное расположение между двумя прибрежными городами Кальпе и Хавея и находи…
€1,70 млн
Вилла 3 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 208 м²
Вилла имеет уникальное расположение между двумя прибрежными городами Кальпе и Хавея и находи…
€2,46 млн
Вилла с террасой, с гаражом, с сигнализацией в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла с террасой, с гаражом, с сигнализацией
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 709 м²
Роскошная вилла в Кумбрес-дель-Соль, Коста Бланка Из дома открывается захватывающий вид на м…
€2,46 млн
Вилла 3 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 242 м²
Residencial Jazmines находится в престижной урбанизации Кумбре дель Соль. Он состоит из боль…
€2,87 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Комплекс состоит из современных апартаментов с 2 спальнями и 2 ванными комнатами, кухней, от…
€398,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 109 м²
Комплекс состоит из современных апартаментов с 2 спальнями и 2 ванными комнатами, кухней, от…
€458,000
Квартира 2 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира 2 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Apartments in Cumbre del Sol, Costa Blanca New built apartments, with a modern architecture,…
€434,000
Вилла 4 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 4 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 277 м²
Residencial Jazmines находится в престижной урбанизации Кумбре дель Соль. Он состоит из боль…
€2,72 млн
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с гаражом в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с гаражом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 267 м²
Комплекс находится в престижной урбанизации Кумбре дель Соль. Он состоит из больших участков…
€1,91 млн
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