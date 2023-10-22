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el Poble Nou de Benitatxell Benitachell
Жильё в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
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103 объекта найдено
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Вилла с террасой, с гаражом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
770 м²
€2,79 млн
Рекомендовать
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
461 м²
€1,40 млн
Рекомендовать
Квартира с террасой, с гаражом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
100 м²
€398,000
Рекомендовать
Пентхаус с террасой, с гаражом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
89 м²
€434,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3
188 м²
NEW BUILD LUXURY VILLA IN CUMBRE DEL SOL Чтобы расслабиться и уйти от всего этого в окружен…
€2,09 млн
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
2
179 м²
Недавно построенные квартиры с современной архитектурой с двумя спальнями и двумя ванными к…
€303,735
Рекомендовать
Квартира 6 комнат с балконом, с Lift, с terrassa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
6
1 147 м²
Вилла, распределенная на трех уровнях, является результатом уникального и эксклюзивного диз…
€3,93 млн
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
4
1 084 м²
Эксклюзивная недвижимость с независимыми и просторными пространствами, спроектированными ис…
€5,03 млн
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
4
783 м²
Самой впечатляющей особенностью этой виллы является ее впечатляющая гостиная с открытой пла…
€2,75 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3
612 м²
Вилла с современной архитектурой с открытыми пространствами с большим количеством света и п…
€2,90 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3
183 м²
РОСКОШНАЯ СОВРЕМЕННАЯ ВИЛЛА ДЛЯ ПРОДАЖИ В CUMBRES DEL SOL On Residential Resort Cumbre del …
€1,94 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3
4
267 м²
О проекте: жилой район расположен в урбанизации Кумбре-дель-Соль, состоит из независимых диз…
€2,22 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3
3
170 м²
О проекте: жилой район расположен в урбанизации Кумбре-дель-Соль, состоит из независимых диз…
€1,72 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3
4
223 м²
О проекте: жилой район расположен в урбанизации Кумбре-дель-Соль, состоит из независимых диз…
€2,42 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3
4
212 м²
О проекте: жилой район расположен в урбанизации Кумбре-дель-Соль, состоит из независимых диз…
€2,31 млн
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
2
76 м²
Массив
€241,261
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с тренажерным залом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3
5
770 м²
Роскошная вилла в Кумбрес-дель-Соль, Коста Бланка В жилом районе Кумбре-дель-Соль мы создаем…
€2,79 млн
Рекомендовать
Дом 2 спальни с бассейном
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
2
289 м²
Добро пожаловать в жилой комплекс, расположенный в живописном городке Бенитачель, который н…
€458,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с Fitted Wardrobes
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3
4
740 м²
Вилла в Кумбрес-дель-Соль, Бенитачелл, Коста Бланка Вилла расположена на трех этажах. Доступ…
€2,42 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с подсобным помещением
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3
4
569 м²
Роскошная вилла в Кумбрес-дель-Соль, Бенитачелл, Аликанте Вилла расположена на трех этажах. …
€2,22 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3
2
461 м²
Вилла имеет уникальное расположение между двумя прибрежными городами Кальпе и Хавея и находи…
€1,40 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3
4
181 м²
Вилла имеет уникальное расположение между двумя прибрежными городами Кальпе и Хавея и находи…
€1,70 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3
4
208 м²
Вилла имеет уникальное расположение между двумя прибрежными городами Кальпе и Хавея и находи…
€2,46 млн
Рекомендовать
Вилла с террасой, с гаражом, с сигнализацией
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
709 м²
Роскошная вилла в Кумбрес-дель-Соль, Коста Бланка Из дома открывается захватывающий вид на м…
€2,46 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3
5
242 м²
Residencial Jazmines находится в престижной урбанизации Кумбре дель Соль. Он состоит из боль…
€2,87 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
2
2
89 м²
Комплекс состоит из современных апартаментов с 2 спальнями и 2 ванными комнатами, кухней, от…
€398,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
2
3
109 м²
Комплекс состоит из современных апартаментов с 2 спальнями и 2 ванными комнатами, кухней, от…
€458,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
2
2
88 м²
Apartments in Cumbre del Sol, Costa Blanca New built apartments, with a modern architecture,…
€434,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
4
5
277 м²
Residencial Jazmines находится в престижной урбанизации Кумбре дель Соль. Он состоит из боль…
€2,72 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с гаражом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3
4
267 м²
Комплекс находится в престижной урбанизации Кумбре дель Соль. Он состоит из больших участков…
€1,91 млн
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