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Дома в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания

виллы
69
75 объектов найдено
Вилла с террасой, с гаражом, с садом в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 461 м²
€1,40 млн
Вилла с террасой, с гаражом, с садом в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 770 м²
€2,79 млн
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 267 м²
О проекте: жилой район расположен в урбанизации Кумбре-дель-Соль, состоит из независимых диз…
€2,22 млн
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 212 м²
О проекте: жилой район расположен в урбанизации Кумбре-дель-Соль, состоит из независимых диз…
€2,31 млн
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 223 м²
О проекте: жилой район расположен в урбанизации Кумбре-дель-Соль, состоит из независимых диз…
€2,42 млн
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
О проекте: жилой район расположен в урбанизации Кумбре-дель-Соль, состоит из независимых диз…
€1,72 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с тренажерным залом в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с тренажерным залом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 770 м²
Роскошная вилла в Кумбрес-дель-Соль, Коста Бланка В жилом районе Кумбре-дель-Соль мы создаем…
€2,79 млн
Дом 2 спальни с бассейном в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Дом 2 спальни с бассейном
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 2
Площадь 289 м²
Добро пожаловать в жилой комплекс, расположенный в живописном городке Бенитачель, который н…
€458,000
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с Fitted Wardrobes в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с Fitted Wardrobes
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 740 м²
Вилла в Кумбрес-дель-Соль, Бенитачелл, Коста Бланка Вилла расположена на трех этажах. Доступ…
€2,42 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с подсобным помещением в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с подсобным помещением
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 569 м²
Роскошная вилла в Кумбрес-дель-Соль, Бенитачелл, Аликанте Вилла расположена на трех этажах. …
€2,22 млн
Вилла 3 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 461 м²
Вилла имеет уникальное расположение между двумя прибрежными городами Кальпе и Хавея и находи…
€1,40 млн
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 181 м²
Вилла имеет уникальное расположение между двумя прибрежными городами Кальпе и Хавея и находи…
€1,70 млн
Вилла 3 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 208 м²
Вилла имеет уникальное расположение между двумя прибрежными городами Кальпе и Хавея и находи…
€2,46 млн
Вилла с террасой, с гаражом, с сигнализацией в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла с террасой, с гаражом, с сигнализацией
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 709 м²
Роскошная вилла в Кумбрес-дель-Соль, Коста Бланка Из дома открывается захватывающий вид на м…
€2,46 млн
Вилла 3 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 242 м²
Residencial Jazmines находится в престижной урбанизации Кумбре дель Соль. Он состоит из боль…
€2,87 млн
Вилла 4 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 4 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 277 м²
Residencial Jazmines находится в престижной урбанизации Кумбре дель Соль. Он состоит из боль…
€2,72 млн
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с гаражом в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с гаражом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 267 м²
Комплекс находится в престижной урбанизации Кумбре дель Соль. Он состоит из больших участков…
€1,91 млн
Вилла 6 спален в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 6 спален
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 404 м²
Residencial Jazmines находится в престижной урбанизации Кумбре дель Соль. Он состоит из боль…
€3,88 млн
Вилла 4 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 4 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 431 м²
Residencial Jazmines находится в престижной урбанизации Кумбре дель Соль. Он состоит из боль…
€5,18 млн
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с гаражом в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с гаражом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 191 м²
Комплекс индивидуальных вилл с эксклюзивным видом на море. На участках было спроектировано …
€1,87 млн
Вилла 3 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 189 м²
Residencial Jazmines находится в престижной урбанизации Кумбре дель Соль. Он состоит из боль…
€2,07 млн
Вилла 5 спален с construction year 2024, с air conditioning a a F c Centralizado в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 5 спален с construction year 2024, с air conditioning a a F c Centralizado
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 076 м²
Villa Marblau, элитная современная вилла в продаже в Кумбре дель Соль, Бенитачель (Коста Бла…
€4,82 млн
Вилла 6 спален в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 6 спален
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 927 м²
Villa La Cala, элитная современная вилла в продаже в Кумбре дель Соль, Бенитачель (Коста Бла…
€3,88 млн
Вилла 3 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 597 м²
Villa Marina, элитная современная вилла в продаже в Кумбре дель Соль, Бенитачель (Коста Блан…
€2,80 млн
Вилла 3 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Теплота, простота и целостность — вот характеристики, которые лучше всего определяют виллу К…
€2,01 млн
Вилла 3 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 497 м²
Villa Brisa de Mar, элитная современная вилла в продаже в Кумбре дель Соль, Бенитачель (Кост…
€1,91 млн
Вилла 3 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 442 м²
Villa Aqua, элитная современная вилла в продаже в Кумбре дель Соль, Бенитачель (Коста Бланка…
€1,87 млн
Вилла 3 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 406 м²
Villa Vigia, элитная современная вилла в продаже в Кумбре дель Соль, Бенитачель (Коста Бланк…
€1,82 млн
Вилла 3 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Вилла Indigo расположена на участке, расположенном в Residencial Resort Cumbre del Sol, в эк…
€1,72 млн
Вилла 3 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 337 м²
Вилла Изео с частным бассейном и видом на море в райне Кумбре дель Соль, в городе Бенитачель…
€1,70 млн
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