ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell
Дома
Дома в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
виллы
69
Дом
Очистить
75 объектов найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
461 м²
€1,40 млн
Рекомендовать
Вилла с террасой, с гаражом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
770 м²
€2,79 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3
4
267 м²
О проекте: жилой район расположен в урбанизации Кумбре-дель-Соль, состоит из независимых диз…
€2,22 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3
4
212 м²
О проекте: жилой район расположен в урбанизации Кумбре-дель-Соль, состоит из независимых диз…
€2,31 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3
4
223 м²
О проекте: жилой район расположен в урбанизации Кумбре-дель-Соль, состоит из независимых диз…
€2,42 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3
3
170 м²
О проекте: жилой район расположен в урбанизации Кумбре-дель-Соль, состоит из независимых диз…
€1,72 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с тренажерным залом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3
5
770 м²
Роскошная вилла в Кумбрес-дель-Соль, Коста Бланка В жилом районе Кумбре-дель-Соль мы создаем…
€2,79 млн
Рекомендовать
Дом 2 спальни с бассейном
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
2
289 м²
Добро пожаловать в жилой комплекс, расположенный в живописном городке Бенитачель, который н…
€458,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с Fitted Wardrobes
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3
4
740 м²
Вилла в Кумбрес-дель-Соль, Бенитачелл, Коста Бланка Вилла расположена на трех этажах. Доступ…
€2,42 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с подсобным помещением
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3
4
569 м²
Роскошная вилла в Кумбрес-дель-Соль, Бенитачелл, Аликанте Вилла расположена на трех этажах. …
€2,22 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3
2
461 м²
Вилла имеет уникальное расположение между двумя прибрежными городами Кальпе и Хавея и находи…
€1,40 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3
4
181 м²
Вилла имеет уникальное расположение между двумя прибрежными городами Кальпе и Хавея и находи…
€1,70 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3
4
208 м²
Вилла имеет уникальное расположение между двумя прибрежными городами Кальпе и Хавея и находи…
€2,46 млн
Рекомендовать
Вилла с террасой, с гаражом, с сигнализацией
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
709 м²
Роскошная вилла в Кумбрес-дель-Соль, Коста Бланка Из дома открывается захватывающий вид на м…
€2,46 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3
5
242 м²
Residencial Jazmines находится в престижной урбанизации Кумбре дель Соль. Он состоит из боль…
€2,87 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
4
5
277 м²
Residencial Jazmines находится в престижной урбанизации Кумбре дель Соль. Он состоит из боль…
€2,72 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с гаражом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3
4
267 м²
Комплекс находится в престижной урбанизации Кумбре дель Соль. Он состоит из больших участков…
€1,91 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
6
7
404 м²
Residencial Jazmines находится в престижной урбанизации Кумбре дель Соль. Он состоит из боль…
€3,88 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
4
5
431 м²
Residencial Jazmines находится в престижной урбанизации Кумбре дель Соль. Он состоит из боль…
€5,18 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с гаражом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3
4
191 м²
Комплекс индивидуальных вилл с эксклюзивным видом на море. На участках было спроектировано …
€1,87 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3
5
189 м²
Residencial Jazmines находится в престижной урбанизации Кумбре дель Соль. Он состоит из боль…
€2,07 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с construction year 2024, с air conditioning a a F c Centralizado
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
5
9
1 076 м²
Villa Marblau, элитная современная вилла в продаже в Кумбре дель Соль, Бенитачель (Коста Бла…
€4,82 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
6
7
927 м²
Villa La Cala, элитная современная вилла в продаже в Кумбре дель Соль, Бенитачель (Коста Бла…
€3,88 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3
5
597 м²
Villa Marina, элитная современная вилла в продаже в Кумбре дель Соль, Бенитачель (Коста Блан…
€2,80 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3
3
350 м²
Теплота, простота и целостность — вот характеристики, которые лучше всего определяют виллу К…
€2,01 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3
4
497 м²
Villa Brisa de Mar, элитная современная вилла в продаже в Кумбре дель Соль, Бенитачель (Кост…
€1,91 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3
4
442 м²
Villa Aqua, элитная современная вилла в продаже в Кумбре дель Соль, Бенитачель (Коста Бланка…
€1,87 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3
3
406 м²
Villa Vigia, элитная современная вилла в продаже в Кумбре дель Соль, Бенитачель (Коста Бланк…
€1,82 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3
3
320 м²
Вилла Indigo расположена на участке, расположенном в Residencial Resort Cumbre del Sol, в эк…
€1,72 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
3
4
337 м²
Вилла Изео с частным бассейном и видом на море в райне Кумбре дель Соль, в городе Бенитачель…
€1,70 млн
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL