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Квартиры в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания

двухкомнатные
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трехкомнатные
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28 объектов найдено
Квартира с террасой, с гаражом, с садом в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира с террасой, с гаражом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 100 м²
€398,000
Пентхаус с террасой, с гаражом, с садом в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Пентхаус с террасой, с гаражом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Площадь 89 м²
€434,000
Квартира 3 комнаты в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира 3 комнаты
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Комнаты 3
Площадь 188 м²
NEW BUILD LUXURY VILLA IN CUMBRE DEL SOL Чтобы расслабиться и уйти от всего этого в окружен…
€2,09 млн
Квартира 2 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира 2 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Комнаты 2
Площадь 179 м²
Недавно построенные квартиры с современной архитектурой с двумя спальнями и двумя ванными к…
€303,735
Квартира 6 комнат с балконом, с Lift, с terrassa в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира 6 комнат с балконом, с Lift, с terrassa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Комнаты 6
Площадь 1 147 м²
Вилла, распределенная на трех уровнях, является результатом уникального и эксклюзивного диз…
€3,93 млн
Квартира 4 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира 4 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Комнаты 4
Площадь 1 084 м²
Эксклюзивная недвижимость с независимыми и просторными пространствами, спроектированными ис…
€5,03 млн
Квартира 4 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира 4 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Комнаты 4
Площадь 783 м²
Самой впечатляющей особенностью этой виллы является ее впечатляющая гостиная с открытой пла…
€2,75 млн
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Комнаты 3
Площадь 612 м²
Вилла с современной архитектурой с открытыми пространствами с большим количеством света и п…
€2,90 млн
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Комнаты 3
Площадь 183 м²
РОСКОШНАЯ СОВРЕМЕННАЯ ВИЛЛА ДЛЯ ПРОДАЖИ В CUMBRES DEL SOL On Residential Resort Cumbre del …
€1,94 млн
Квартира 2 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира 2 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Комнаты 2
Площадь 76 м²
Массив
€241,261
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Комплекс состоит из современных апартаментов с 2 спальнями и 2 ванными комнатами, кухней, от…
€398,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 109 м²
Комплекс состоит из современных апартаментов с 2 спальнями и 2 ванными комнатами, кухней, от…
€458,000
Квартира 2 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира 2 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Apartments in Cumbre del Sol, Costa Blanca New built apartments, with a modern architecture,…
€434,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Комплекс состоит из современных апартаментов с 2 спальнями и 2 ванными комнатами, кухней, от…
€434,000
Квартира 2 спальни у моря в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира 2 спальни у моря
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 1
Апартаменты в современном стиле в новом закрытом комплексе, расположенные на берегу моря в C…
€434,000
Квартира 2 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира 2 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 279 м²
Montecala Gardens Cumbre del Sol. Современные новые дуплекс апартаменты в продаже в городе Б…
€458,000
Квартира 2 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира 2 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Montecala Gardens Cumbre del Sol. Современные новые апартаменты в продаже в городе Бенитачел…
€434,000
Квартира 3 спальни с бассейном в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Площадь 195 м²
Жилой комплекс расположен в Бенитачель, между Хавеей и Морайрой. В непосредственной близост…
€398,000
Квартира 2 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира 2 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 108 м²
Недавно построенные апартаменты с современной архитектурой, 2 спальни и 2 ванные комнаты, от…
€458,000
Квартира 2 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира 2 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Современная квартира на первом этаже в Бенитачеле - Кумбре дель Соль
€309,000
Квартира 3 спальни с террасой, с Lift, с общественным бассейном в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с Lift, с общественным бассейном
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Недавно построенные апартаменты с современной архитектурой, 2 спальни и 2 ванные комнаты, от…
€398,000
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с White goods в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с White goods
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Апартамент / Квартира в Cumbres del Sol, Moraira. Комплекс апартаментов, представляет собой …
€152,461
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
Апартамент / Квартира в Cumbres del Sol, Moraira. Урбанизация Кумбре дель Соль, расположенна…
€462,000
Квартира 3 спальни с сауной, у моря в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира 3 спальни с сауной, у моря
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Современная квартира в Cumbre del Sol.Находится в комплексе закрытого типа. На территории ес…
€398,000
Квартира 2 спальни с Spalni в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира 2 спальни с Spalni
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Современная квартира на первом этаже в Бенитачеле - Кумбре дель Соль
€325,000
Квартира 3 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 703 м²
Элитный жилой комплекс, состоящий из 13 экстраординарных апартаментов с потрясающими видами …
€1,70 млн
Пентхаус 2 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Пентхаус 2 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Продается совершенно новая двухкомнатная квартира. Расположена в урбанизации Кумбре дель Сол…
€513,000
Квартира 2 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира 2 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Продается новая квартира в урбанизации Кумбре дель Соль. Площадь данной квартиры составляет …
€198,728
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