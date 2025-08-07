Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры и апартаменты с гаражом в el Camp de Morvedre, Испания

Квартира 3 комнаты в Canet den Berenguer, Испания
Квартира 3 комнаты
Canet den Berenguer, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 3/6
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Canet d'en …
$317,122
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Canet den Berenguer, Испания
Квартира 3 комнаты
Canet den Berenguer, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 1/6
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Canet d'en …
$305,548
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Canet den Berenguer, Испания
Квартира 3 комнаты
Canet den Berenguer, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 2/6
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Canet d'en …
$312,493
Оставить заявку
