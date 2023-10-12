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Жильё в Коста-Бланка, Испания

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557 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Квартира 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
€245,000
Квартира 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Квартира 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
€269,000
Квартира 2 спальни в Коста-Бланка, Испания
Квартира 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
€209,000
Квартира 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Квартира 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€219,000
Квартира 2 спальни в Коста-Бланка, Испания
Квартира 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
€144,000
Дом 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Дом 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 335 м²
€500,000
Квартира 2 спальни в Коста-Бланка, Испания
Квартира 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
€167,000
Квартира 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Квартира 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
€188,000
Дом 5 спален в Коста-Бланка, Испания
Дом 5 спален
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
€799,000
Квартира 2 спальни в Коста-Бланка, Испания
Квартира 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
€194,000
Дом 6 спален в Коста-Бланка, Испания
Дом 6 спален
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
€1,25 млн
Квартира 3 спальни с террасой в Коста-Бланка, Испания
Квартира 3 спальни с террасой
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Модерновые апартаменты в Аликанте в здании «Гадеа», строящемся на проспекте Доктора Г…
€550,000
Квартира 3 спальни с террасой в Коста-Бланка, Испания
Квартира 3 спальни с террасой
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Пентхаус в Аликанте в здании «Гадеа», строящемся на проспекте Доктора Гадеа. Окна обра…
€700,000
Таунхаус 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Таунхаус 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
€275,000
Квартира 2 спальни в Коста-Бланка, Испания
Квартира 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
€159,000
Дом 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Дом 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
€340,000
Квартира 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Квартира 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
€256,000
Квартира 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Квартира 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
€246,000
Квартира 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Квартира 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
€189,000
Таунхаус 3 спальни с террасой в Коста-Бланка, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Таунхаус в Вильямартине, Ориуэла-Коста. Большой салон, американская кухня, 3 спальни,…
€219,000
Квартира 2 спальни в Коста-Бланка, Испания
Квартира 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
€166,600
Квартира 2 спальни в Коста-Бланка, Испания
Квартира 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
€155,600
Дом 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Дом 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
€235,000
Квартира 3 спальни с террасой в Коста-Бланка, Испания
Квартира 3 спальни с террасой
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Новые апартаменты на нижнем этаже в Торре-де-Ла-Орадада. Салон, кухня, 3 спальни, 2 в…
€280,000
Дом 4 спальни в Коста-Бланка, Испания
Дом 4 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 301 м²
€1,15 млн
Таунхаус 2 спальни в Коста-Бланка, Испания
Таунхаус 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
€209,000
Квартира 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Квартира 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 203 м²
€280,000
Квартира 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Квартира 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
€150,000
Дом 4 спальни в Коста-Бланка, Испания
Дом 4 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 197 м²
€799,000
Таунхаус 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Таунхаус 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 99 м²
€199,000

Параметры недвижимости в Коста-Бланка, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная

Недвижимость на Коста-Бланке

Коста-Бланка — один из самых знаменитых регионов Испании, который славится своими бесконечными песчаными пляжами, чистыми побережьями и красивым Средиземным морем. Именно поэтому купить недвижимость в этом регионе — мечта многих туристов.
Недвижимость на Коста-Бланке делится на два вида: жилая и  коммерческая. Наибольший интерес вызывает именно жилье. Но вы можете купить абсолютно любую недвижимость в Испании, и Коста-Бланка не исключение.

Где лучше выбрать дом

При выборе дома покупатель должен определиться, в какой именно части региона ему бы хотелось жить. Один из самых важных факторов при этом — близость к морю. Побережные территории чаще всего застраиваются коммерческой недвижимостью или жилыми домами, квартиры в которых планируются для сдачи в аренду. Чем ближе к пляжу и чем больше количество комнат — тем дороже будут апартаменты.

Северная Коста-Бланка

Город Аликанте разделяет испанское побережье на 2 части: северную и южную. На северной части побережья расположены такие города, как Аликанте, Дения, Хавеа, Альтеа и др. Туристы любят эту часть региона за удивительный ландшафт, экзотическую природу и множество достопримечательностей (аквапарки, тематические парки, старинные крепости и замки, музеи и галереи). Именно поэтому недвижимость в северной части региона дороже, по сравнению с южной частью.

Южная Коста-Бланка

Южная Коста-Бланка характеризуется более равнинной местностью. Идеальная береговая линия с песчаными пляжами уже много лет привлекает туристов со всего мира. Помимо Средиземного моря, здесь можно найти множество соленых озер, которые славятся своими целебными свойствами.
Более низкие цены (по сравнению с другими территориями побережья) привлекают многочисленных инвесторов. Купить однокомнатную квартиру здесь можно от 60 тысяч евро. И речь идет о качественном жилье напрямую от застройщика. На вторичном рынке небольшую квартиру-студию можно приобрести по цене от 45 тысяч евро.
 

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