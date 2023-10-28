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Земельные участки в Каталония, Испания
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81 объект найдено
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Земельные участки
Гарраф, Испания
620 м²
Великолепный участок с видом на море в охраняемой урбанизации Vallpineda в Ситжесе. Урб…
€800,000
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Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с услугами управляющей компании
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
1 240 м²
Продаются два смежных земельных участка, с великолепным видом на море, расположенных в урбан…
€185,000
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Земельные участки с парком, с Proximity to the sea, с Views
Santa Cristina d Aro, Испания
28 000 м²
Участок 3,5 га с захватывающим видом на море и горы, окруженный соснами, подходящий для боль…
€70,000
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Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с детской площадкой
Tossa de Mar, Испания
469 м²
Продается земельный участок площадью 469 м2 под строительство дома, расположенный в очень ти…
€80,000
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Земельные участки с видом на море, с Proximity to the sea
Begur, Испания
350 м²
Великолепная земля, расположенная в Бегуре, между бухтами Айгуафреда и Са Туна. Расположен н…
€105,31 млн
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Земельные участки
Абрера, Испания
35 411 м²
Большой земельный участок с проектом на 230 домов по 100 м2 под парные дома, квартиры и рези…
€5,00 млн
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Земельные участки
Palafrugell, Испания
36 400 м²
Большой участок земли, расположенный в туристическом городе Калонже. В тихом жилом районе …
€7,50 млн
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Земельные участки
Calonge, Испания
1 130 м²
Продается полностью огороженный участок с видом на море. Кроме того, здесь очень небольшой у…
€175,000
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Земельные участки с видом на море, с Proximity to the sea
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
960 м²
Set of 5 building plots 360m from the bay of “Sa Conca” (S’agaró). Currently there are 3 plo…
€1,15 млн
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Земельные участки с Proximity to the sea
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 579 м²
Excellent land located between the towns of Sant Feliu de Guíxols and S’agaró. Just 5 minute…
€850,000
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
1 600 м²
Фантастический участок с видом на море в эксклюзивной урбанизации Мас Ноу. Площадь 1600м2 по…
€195,000
Рекомендовать
Земельные участки
Calonge, Испания
1 272 м²
Land located in the town of Calonge with a total area of 1272m2 with beautiful views of the …
€180,000
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с Proximity to the sea
Sant Pol de Mar, Испания
4 м²
18 га земельного участка в туристическом городке Сан Поль де Мар на побережье Коста Брава с…
€25,00 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с Proximity to the sea
Mont-roig del Camp, Испания
12 м²
Большой городской участок на пляже Мон-Роч-дель-Камп. У нас было 3 участка в отличном месте …
€12,00 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
33 500 м²
Участок на побережье Коста Брава, в туристическом городке Плайа де Аро. Земельный участок на…
€2,35 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море
Льорет-де-Мар, Испания
786 м²
Фантастический участок в Льорет-де-Мар. Расположен в жилом районе в верхней части Льорет-де-…
€175,000
Рекомендовать
Земельные участки
Sant Julia de Ramis, Испания
130 м²
This property, with more than 130Ha of land, is divided into 3 zones: 1.Complex-golf course …
€20,00 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 126 м²
Two building plots in a good area of the town of Platja d’Aro. Just 5 minutes from the lei…
€3,95 млн
Рекомендовать
Земельные участки с террасой, с садом, с Pool
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4 877 м²
Большой земельный участок под жилую, консолидированную городскую застройку в Плайя де Аро, р…
€3,50 млн
Рекомендовать
Земельные участки с парком, с Proximity to the sea
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
1 200 м²
У нас есть 3 участка по 1200м2 каждый в городе Сагаро. Расположен в одном из лучших жилых ра…
€1,60 млн
Рекомендовать
Земельные участки с парком, с Proximity to the sea
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
800 м²
У нас есть 3 участка по 800м2 каждый в городе Сагаро. Расположен в одном из лучших жилых рай…
€1,35 млн
Рекомендовать
Земельные участки с Proximity to the sea
Castell d Aro, Испания
7 300 м²
Этот участок в непосредственной близости от пляжа и морского порта Плайя-де-Аро имеет общую …
€1,40 млн
Рекомендовать
Земельные участки с Proximity to the sea, с Views
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 582 м²
Площадь земельного участка: 5 582 м2 (2 711 м2 и 2 871 м2) Участки расположены в 5 минутах х…
€7,51 млн
Рекомендовать
Земельные участки с Proximity to the sea
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 420 м²
ОБЩИЙ НОРМАТИВ ПЯТНО ЗАСТРОЙКИ В САГАРО. Площадь участка 2420,26м2 Максимальная площадь з…
€1,75 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Коста-Брава, Испания
Земельный участок общей площадью 2700 м.кв. в непосредственной близости от моря в цен…
€1,10 млн
Рекомендовать
Земельные участки 4 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Lower Emporda, Испания
4
4
1 000 м²
Участок 1000 м2 с проектом дома и разрешением на строительство. Земля находится в урбанизаци…
€495,000
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с подвалом
Коста-Брава, Испания
Участок земли под жилое строительство в городе Сагаро на побережье Коста Брава. Общая…
€1,60 млн
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Земельные участки с видом на море
Коста-Брава, Испания
Участок земли под жилое строительство в городе Сагаро на побережье Коста Брава. Общая…
€2,20 млн
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Земельные участки с видом на море
Коста-Брава, Испания
Участок земли под жилое строительство в городе Сагаро на побережье Коста Брава. Общая…
€1,20 млн
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Земельные участки с видом на море
Коста-Брава, Испания
Участок земли под жилое строительство во второй линии моря в городе Сагаро на побереж…
€2,00 млн
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