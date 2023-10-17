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Земельные участки в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания

19 объектов найдено
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с услугами управляющей компании в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с услугами управляющей компании
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Площадь 1 240 м²
Продаются два смежных земельных участка, с великолепным видом на море, расположенных в урбан…
€185,000
Земельные участки с видом на море, с Proximity to the sea в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с видом на море, с Proximity to the sea
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Площадь 960 м²
Set of 5 building plots 360m from the bay of “Sa Conca” (S’agaró). Currently there are 3 plo…
€1,15 млн
Земельные участки с Proximity to the sea в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с Proximity to the sea
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Площадь 2 579 м²
Excellent land located between the towns of Sant Feliu de Guíxols and S’agaró. Just 5 minute…
€850,000
Земельные участки с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Площадь 1 600 м²
Фантастический участок с видом на море в эксклюзивной урбанизации Мас Ноу. Площадь 1600м2 по…
€195,000
Земельные участки в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Площадь 33 500 м²
Участок на побережье Коста Брава, в туристическом городке Плайа де Аро. Земельный участок на…
€2,35 млн
Земельные участки в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Площадь 5 126 м²
Two building plots in a good area of ​​the town of Platja d’Aro. Just 5 minutes from the lei…
€3,95 млн
Земельные участки с террасой, с садом, с Pool в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с террасой, с садом, с Pool
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Площадь 4 877 м²
Большой земельный участок под жилую, консолидированную городскую застройку в Плайя де Аро, р…
€3,50 млн
Земельные участки с парком, с Proximity to the sea в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с парком, с Proximity to the sea
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Площадь 1 200 м²
У нас есть 3 участка по 1200м2 каждый в городе Сагаро. Расположен в одном из лучших жилых ра…
€1,60 млн
Земельные участки с парком, с Proximity to the sea в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с парком, с Proximity to the sea
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Площадь 800 м²
У нас есть 3 участка по 800м2 каждый в городе Сагаро. Расположен в одном из лучших жилых рай…
€1,35 млн
Земельные участки с Proximity to the sea, с Views в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с Proximity to the sea, с Views
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Площадь 5 582 м²
Площадь земельного участка: 5 582 м2 (2 711 м2 и 2 871 м2) Участки расположены в 5 минутах х…
€7,51 млн
Земельные участки с Proximity to the sea в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с Proximity to the sea
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Площадь 2 420 м²
ОБЩИЙ НОРМАТИВ ПЯТНО ЗАСТРОЙКИ  В САГАРО. Площадь участка 2420,26м2  Максимальная площадь з…
€1,75 млн
Земельные участки в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Площадь 536 м²
Large plot in Sant Pol (Sant Feliu de Guíxols). Located in a quiet and sought-after area of …
€570,000
Земельные участки с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Площадь 1 800 м²
Участок с великолепным видом на море и залив Паламос в урбанизации Мас Ноу-де-Кастель-Плайя-…
€149,000
Земельные участки в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земля расположена на улице Кавалл Бернат, в самом центре магазинов и коммерческого района. …
€290,000
Земельные участки с патио в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с патио
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Продается участок 576 м2 на въезде в Castell-Platja d’Aro. Имущество находится в состоянии у…
€630,000
Земельные участки с видом на море, с бассейном, с видом на город в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с видом на море, с бассейном, с видом на город
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Продается земельный участок под строительство площадью 504 м2, с которого открывается вид на…
€420,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с видом на море, с видом на горы
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Продается земельный участок под строительство загородного дома в спокойной и утопающей в зел…
€250,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с тренажерным залом в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с тренажерным залом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Продается земельный участок под строительство дома, с которого открывается великолепный вид …
€800,000
Земельные участки с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество этажей 2
Живописные виды на море, открывающиеся с этих участков, являются визитной карточкой побереж…
€841,000
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