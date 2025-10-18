Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Испания
  3. Castell dAro Platja dAro i sAgaro
  4. Жилая
  5. Шале

Шале в Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания

1 объект найдено
Шале 7 комнат в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Шале 7 комнат
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Параметры недвижимости в Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания

Недорогая
Элитная
