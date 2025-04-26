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Продажа домов с видом на горы в Картахене, Испания

виллы
44
1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Картахена, Испания
Вилла 4 комнаты
Картахена, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Роскошные виллы с 3 спальнями и бассейном с видом на море в Картахене, Мурсия Роскошные вилл…
$2,63 млн
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Параметры недвижимости в Картахене, Испания

с гаражом
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с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
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