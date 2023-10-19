Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Канарские острова
  5. Коттеджи

Коттеджи на Канарских островах, Испания

Коттедж В архив
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 6 спален в Granadilla de Abona, Испания
Коттедж 6 спален
Granadilla de Abona, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 500 м²
Мы продаем деревенскую финку в отличном месте, в пяти минутах от южного аэропорта и в пятнад…
€495,000

Параметры недвижимости на Канарских островах, Испания

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти