Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Канарские острова
  4. Жилая
  5. Бунгало
  6. Сад

Бунгало с садом на Канарских островах, Испания

Санта-Крус-де-Тенерифе
6
Adeje
3
Бунгало Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Бунгало в Adeje, Испания
Бунгало
Adeje, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
В продаже бунгало, которое располагается в зоне Adeje. Бунгало состоит: 2 спальные комнат…
$344,694
Оставить заявку
Бунгало в Palm Mar Arona, Испания
Бунгало
Palm Mar Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Продается бунгало, площадью 75 м2, расположенное на участке 300 м2.  Находится в городке …
$551,511
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости на Канарских островах, Испания

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти