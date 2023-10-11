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Пентхаусы с видом на море в Campo de Gibraltar, Испания

San Roque
6
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3 объекта найдено
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в San Roque, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 4
Роскошные Квартиры с 2-мя и 3-мя Спальнями и Дуплекс с Большой Солнечной Террасой в Кадисе Р…
€640,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Roque, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 4
Современные Квартиры Рядом с Полем для Гольфа и с Большими Террасами в Ла-Алькаидеса, Сан-Ро…
€719,000
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Roque, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Roque, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 4
Современные Квартиры Рядом с Полем для Гольфа и с Большими Террасами в Ла-Алькаидеса, Сан-Ро…
€495,000

Параметры недвижимости в Campo de Gibraltar, Испания

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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