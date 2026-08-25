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Пентхаусы у моря в Campo de Gibraltar, Испания

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San Roque
9
Тарифа
6
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7 объектов найдено
Пентхаус 4 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 3
Удивительные квартиры с видом на море и поле для гольфа в Ла-Алькаидеса, Кадис Новый комплек…
$1,09 млн
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Пентхаус 4 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 275 м²
Этаж 3/3
Отличный двухуровневый пентхаус на престижном гольф-курорте с огромными террасами, общим бас…
$734 338
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 3 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Этаж 2/3
Элегантный двухуровневый дом на верхнем этаже с большой крышей с террасой, общим бассейном, …
$447 610
НДС
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Пентхаус 3 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 3 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 3/3
Премиальный пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном, общим садом и потрясающим…
$545 549
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 3 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 3
Удивительные квартиры с видом на море и поле для гольфа в Ла-Алькаидеса, Кадис Новый комплек…
$819 724
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Пентхаус 3 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 3 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Квартиры в комплексе на лоне природы в Ла-Алькайдеса Ла-Алькайдеса — это тихий и эксклюзивны…
$700 418
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TekceTekce
Пентхаус 4 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Квартиры в комплексе на лоне природы в Ла-Алькайдеса Ла-Алькайдеса — это тихий и эксклюзивны…
$987 799
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Параметры недвижимости в Campo de Gibraltar, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
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