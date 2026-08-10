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Квартиры-студии в Кальпе, Испания

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1 объект найдено
Студия 1 комната в Кальпе, Испания
Студия 1 комната
Кальпе, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 7/12
Студия у моря в Кальпе — полностью отремонтирована и готова к заселению! Ищете жильё на К…
$196,221
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