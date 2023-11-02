ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Кальпе
Студии
Квартиры-студии в Кальпе, Испания
Студия
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
3
2
83 м²
€153,437
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
3
2
73 м²
4
Новые Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Бассейнами в Михасе, Малага Этот новый проект р…
€626,032
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Аликанте, Испания
2
2
70 м²
2
Отремонтированная квартира в районе Плая Сан Хуан, современная квартира, 2 спальни, 2 ванные…
€227,310
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Orihuela, Испания
3
2
83 м²
СОВРЕМЕННАЯ ВИЛЛА ПОСЛЕ ПОЛЯ ДЛЯ ГОЛЬФА~ ~ Современная вилла, расположенная рядом с эксклюзи…
€303,098
Рекомендовать
Дом 4 спальни с лифтом, с кондиционером
Коста-дель-Гарраф, Испания
4
5
600 м²
Дом в районе Монтмар города Кастельдефельс. Расстояние до центра Барселоны 25 км, рас…
€1,28 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Рохалес, Испания
4
3
601 м²
Роскошный дом класса в Сьюдад Кесада, Испания - UG119726 4 спальни, 3 ванные комнаты. Площад…
€842,380
Рекомендовать
Студия 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon
Adeje, Испания
1
1
35 м²
Продается студия, общей площадью 40 м2. Гостиная, американская кухня, небольшая прихожая со…
€133,711
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
Торревьеха, Испания
2
2
93 м²
Жилой комплекс из 2-х и 3-х спальных квартир, расположенный в 6 минутах ходьбы от пляжа Дель…
€269,770
Рекомендовать
Квартира 7 комнат
Аликанте, Испания
7
641 м²
Каскада де Каможан Марбелья Золотая Миля Марбелья
€7,05 млн
Рекомендовать
Таунхаус с кондиционером, с гаражом, с садом
Испания
180 м²
Отличный таунхаус располагается в закрытом поселке неподалеку от города Альмерия. Дом полнос…
€160,555
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с бассейном, с садом
Guia de Isora, Испания
2
1
45 м²
Квартира в Puerto de Santiago с видом на океан в юго-западной части Тенерифе. Это спокойный …
€175,000
Рекомендовать
Дом 5 комнат с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Провинция Аликанте, Испания
5
Продаётся уютный дом с панорамным видом на море в Испании, Коста Бланка, Аликанте. Дом пос…
€1,39 млн
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL