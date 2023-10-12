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Земельные участки в Кальпе, Испания

2 объекта найдено
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом в Кальпе, Испания
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом
Кальпе, Испания
Площадь 250 м²
Угловой Участок в Шаговой Доступности от Пляжа в Кальпе, Коста-Бланка Земельный участок расп…
€225,000
Земельные участки в Кальпе, Испания
Земельные участки
Кальпе, Испания
Two adjoining plots of 1840 m2 and 920 m2 with sea and 100 meters from the beach and marina.…
€395,000
Realting.com
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