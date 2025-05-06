Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Кадис
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Вид на горы

Пентхаусы с видом на горы в Кадисе, Испания

San Roque
10
Тарифа
7
Пентхаус Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Пентхаус 4 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 295 м²
Эксклюзивные квартиры в Сотогранде, Кадис, в комплексе с удобствами премиум-класса и экосерт…
$2,23 млн
Оставить заявку
Пентхаус 6 комнат в San Roque, Испания
Пентхаус 6 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 295 м²
Потрясающие Квартиры в Сотогранде, Кадис в Комплексе Отельного Типа Сотогранде – небольшой г…
$3,63 млн
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 4
Стильные Квартиры Рядом с Полями Для Гольфа в Ла-Алькаидеса, Сан-Роке Квартиры находятся в Л…
$991,656
Оставить заявку
Пентхаус 5 комнат в San Roque, Испания
Пентхаус 5 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 395 м²
Эксклюзивные квартиры в Сотогранде, Кадис, в комплексе с удобствами премиум-класса и экосерт…
$3,47 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Кадисе, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти