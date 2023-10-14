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Виллы с видом на море в Бениса, Испания

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16 объектов найдено
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бениса, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бениса, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 535 м²
Этаж 3/3
Роскошная вилла с видом на море в Бениссе Аликанте Возможность купить виллу в Бениссе Аликан…
€1,19 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Бениса, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Бениса, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 161 м²
Количество этажей 2
Потрясающая Отдельная Вилла на Продажу в Бениссе, Аликанте Отдельная вилла расположена в Бен…
€990,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бениса, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бениса, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 464 м²
Этаж 2/2
Отдельный Просторный Дом Рядом с Пляжем в Бениссе, Коста-Бланка Роскошный дом расположен в п…
€1,35 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бениса, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бениса, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 548 м²
Этаж 4/4
Роскошная Вилла с 4 Просторными Спальнями и Панорамным Видом на Море в Бениссе, Аликанте Вил…
€2,60 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бениса, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бениса, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 3/3
Роскошная Вилла с Панорамным Видом Рядом с Пляжем в Бениссе Вилла расположена в спокойном и …
€990,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Бениса, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Бениса, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 348 м²
Этаж 1/2
Вилла с 3 Спальнями и Видом на Море в Тихом Районе Аликанте Эта вилла расположена на побереж…
€930,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Бениса, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Бениса, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Этаж 2/2
Роскошная Отдельная Вилла Рядом с Пляжем Бенисса, Аликанте Роскошная вилла расположена в Бен…
€950,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бениса, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бениса, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 481 м²
Этаж 2/2
Роскошная Вилла с Видом на Море и Персональным Бассейном Рядом с Пляжем в Бениссе, Коста-Бла…
€980,000
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря в Бениса, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Бениса, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 192 м²
Продается вилла в Ла Фустера, Бенисса, Коста Бланка Недвижимость расположена на двух этажах.…
€950,000
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с ванной в Бениса, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с ванной
Бениса, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Продается вилла в Ла Фустера, Бенисса, Коста Бланка Он имеет 3 спальни плюс офис, который вп…
€1,43 млн
Вилла 5 спален с террасой, с гаражом, у моря в Бениса, Испания
Вилла 5 спален с террасой, с гаражом, у моря
Бениса, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Роскошная вилла с видом на море в Морайре, Коста Бланка Дом расположен в эксклюзивном районе…
€3,50 млн
Вилла 4 спальни с ванной, с личным бассейном, с White goods в Бениса, Испания
Вилла 4 спальни с ванной, с личным бассейном, с White goods
Бениса, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 286 м²
€1,86 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря в Бениса, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Бениса, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Townhouse for sale in Moraira, Costa BlancaThis magnificent modern-style project is distribu…
€635,000
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Бениса, Испания
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Бениса, Испания
Количество спален 5
Площадь 415 м²
Замечательная вилла находится в Бенисе на побережье Коста Бланки, на расстоянии 500м от авто…
€1,21 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с гаражом, с садом в Бениса, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с гаражом, с садом
Бениса, Испания
Количество спален 4
Площадь 347 м²
Cовременная вилла расположена в тихом районе города Бениса, Коста-Бланка, Испания. Новое стр…
€795,000
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Бениса, Испания
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Бениса, Испания
Количество спален 3
Площадь 320 м²
Современная вилла расположена в Бенисе, Коста-Бланка, Испания. Новое строительство. Дизайнер…
€695,000
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