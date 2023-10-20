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40 объектов найдено
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Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с личным бассейном
Бениса, Испания
4
3
350 м²
Luxury villa in Urb San Jaime, Benissa, Costa Blanca Spanning three meticulously designed le…
€1,39 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Бениса, Испания
5
4
217 м²
2
Отремонтированный Частный Дом Рядом с Пляжем в Аликанте, Бенисса Отдельно стоящий дом состои…
€680,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бениса, Испания
4
3
535 м²
3/3
Роскошная вилла с видом на море в Бениссе Аликанте Возможность купить виллу в Бениссе Аликан…
€1,19 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Бениса, Испания
4
2
138 м²
1
Отдельные Виллы с 3 Спальнями в Фанадиксе, на Побережье Бениссы Бенисса – муниципалитет в пр…
€785,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Бениса, Испания
5
4
161 м²
2
Потрясающая Отдельная Вилла на Продажу в Бениссе, Аликанте Отдельная вилла расположена в Бен…
€990,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Бениса, Испания
5
4
615 м²
3
Удачно Расположенная Вилла Рядом с Пляжем в Бениссе, Аликанте Бенисса – прибрежный муниципал…
€1,96 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с центральным отоплением, с парковка
Бениса, Испания
4
3
185 м²
2
Просторная Отдельная Вилла в Традиционном Средиземноморском Стиле в Бениссе, Коста-Бланка Ст…
€995,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с центральным отоплением, с парковка
Бениса, Испания
4
3
164 м²
2
Просторная Отдельная Вилла в Традиционном Средиземноморском Стиле в Бениссе, Коста-Бланка Ст…
€899,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бениса, Испания
5
4
464 м²
2/2
Отдельный Просторный Дом Рядом с Пляжем в Бениссе, Коста-Бланка Роскошный дом расположен в п…
€1,35 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бениса, Испания
5
4
548 м²
4/4
Роскошная Вилла с 4 Просторными Спальнями и Панорамным Видом на Море в Бениссе, Аликанте Вил…
€2,60 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бениса, Испания
4
3
300 м²
3/3
Роскошная Вилла с Панорамным Видом Рядом с Пляжем в Бениссе Вилла расположена в спокойном и …
€990,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Бениса, Испания
4
4
348 м²
1/2
Вилла с 3 Спальнями и Видом на Море в Тихом Районе Аликанте Эта вилла расположена на побереж…
€930,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Бениса, Испания
3
2
250 м²
1/2
Стильная Отдельная Вилла в Бениссе, Аликанте Проект виллы расположен в Бениссе – муниципалит…
€785,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Бениса, Испания
4
4
180 м²
2/2
Роскошная Отдельная Вилла Рядом с Пляжем Бенисса, Аликанте Роскошная вилла расположена в Бен…
€950,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бениса, Испания
4
4
481 м²
2/2
Роскошная Вилла с Видом на Море и Персональным Бассейном Рядом с Пляжем в Бениссе, Коста-Бла…
€980,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
Бениса, Испания
4
4
460 м²
Деревенская вилла на продажу в Морайре, Коста Бланка Этот дом в средиземноморском стиле имее…
€1,70 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с личным бассейном
Бениса, Испания
4
3
254 м²
Роскошная вилла в La Fustera, Бенисса, Коста Бланка Первый этаж установлен, чтобы быть сердц…
€1,19 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Бениса, Испания
3
4
192 м²
Продается вилла в Ла Фустера, Бенисса, Коста Бланка Недвижимость расположена на двух этажах.…
€950,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с ванной
Бениса, Испания
3
3
Продается вилла в Ла Фустера, Бенисса, Коста Бланка Он имеет 3 спальни плюс офис, который вп…
€1,43 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с construction year 2022
Бениса, Испания
4
4
450 м²
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Мы находим эту красивую роскошную виллу в городе Морайра в провинции Аликанте,…
€1,73 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Бениса, Испания
3
2
261 м²
Villa for sale in Benissa, Costa Blanca Distributed all on one floor, making it a practical …
€785,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с террасой, с гаражом, у моря
Бениса, Испания
5
5
350 м²
Роскошная вилла с видом на море в Морайре, Коста Бланка Дом расположен в эксклюзивном районе…
€3,50 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с тренажерным залом
Бениса, Испания
4
4
548 м²
Вилла с видом на море в Бениссе, Коста Бланка Этот дом с открытой панельной бетонной отделко…
€2,60 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с гаражом, с ванной, с личным бассейном
Бениса, Испания
3
2
153 м²
Villa for sale in Benissa, Costa Blanca North A promotion in which each villa has been desig…
€825,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с гаражом, с ванной, с личным бассейном
Бениса, Испания
3
2
147 м²
Residential Complex in Benissa, Costa Blanca North 5 homes specifically designed and adapted…
€785,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с ванной, с личным бассейном, с White goods
Бениса, Испания
4
4
286 м²
€1,86 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Бениса, Испания
5
7
694 м²
1
РОСКОШНАЯ НОВАЯ ВИЛЛА В КАЛЬПЕ С ВИДОМ НА МОРЕ Планировка амфитеатром с семиметровым стекля…
€3,25 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с мебелью, с террасой, с личным бассейном
Бениса, Испания
4
4
464 м²
€1,35 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Бениса, Испания
3
3
300 м²
Уютная вилла в окружении зелени и пения птиц. Зеленый большой участок с бассейном. Просторны…
€1,45 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с мебелью, с террасой, с кладовой
Бениса, Испания
4
4
440 м²
На продаже вилла построенная в 2009 года. Расположена за ухоженном зеленом участке&nbs…
€1,55 млн
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