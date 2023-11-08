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Жильё в Бениса, Испания

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55 объектов найдено
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Бениса, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Бениса, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 217 м²
Количество этажей 2
Отремонтированный Частный Дом Рядом с Пляжем в Аликанте, Бенисса Отдельно стоящий дом состои…
€680,000
Квартира 3 комнаты в Бениса, Испания
Квартира 3 комнаты
Бениса, Испания
Комнаты 3
Площадь 182 м²
€508,241
Квартира 3 комнаты в Бениса, Испания
Квартира 3 комнаты
Бениса, Испания
Комнаты 3
Площадь 270 м²
€991,069
Квартира 4 комнаты в Бениса, Испания
Квартира 4 комнаты
Бениса, Испания
Комнаты 4
Площадь 615 м²
NEW BUILD VILLA IN BENNISA Роскошная новая вилла для продажи в Бениссе Коста Бланка Роскошн…
€1,99 млн
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Бениса, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Бениса, Испания
Комнаты 3
Площадь 153 м²
€838,597
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Бениса, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Бениса, Испания
Комнаты 3
Площадь 147 м²
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ВИЛЛА INTEGRATE IN NATURE C расположена в окружении природы и расположена в ст…
€797,938
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бениса, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бениса, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 535 м²
Этаж 3/3
Роскошная вилла с видом на море в Бениссе Аликанте Возможность купить виллу в Бениссе Аликан…
€1,19 млн
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Бениса, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Бениса, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Количество этажей 1
Отдельные Виллы с 3 Спальнями в Фанадиксе, на Побережье Бениссы Бенисса – муниципалитет в пр…
€785,000
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Бениса, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Бениса, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 161 м²
Количество этажей 2
Потрясающая Отдельная Вилла на Продажу в Бениссе, Аликанте Отдельная вилла расположена в Бен…
€990,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Бениса, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Бениса, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 615 м²
Количество этажей 3
Удачно Расположенная Вилла Рядом с Пляжем в Бениссе, Аликанте Бенисса – прибрежный муниципал…
€1,96 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с центральным отоплением, с парковка в Бениса, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с центральным отоплением, с парковка
Бениса, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
Просторная Отдельная Вилла в Традиционном Средиземноморском Стиле в Бениссе, Коста-Бланка Ст…
€995,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с центральным отоплением, с парковка в Бениса, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с центральным отоплением, с парковка
Бениса, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Просторная Отдельная Вилла в Традиционном Средиземноморском Стиле в Бениссе, Коста-Бланка Ст…
€899,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бениса, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бениса, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 464 м²
Этаж 2/2
Отдельный Просторный Дом Рядом с Пляжем в Бениссе, Коста-Бланка Роскошный дом расположен в п…
€1,35 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бениса, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бениса, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 548 м²
Этаж 4/4
Роскошная Вилла с 4 Просторными Спальнями и Панорамным Видом на Море в Бениссе, Аликанте Вил…
€2,60 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бениса, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бениса, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 3/3
Роскошная Вилла с Панорамным Видом Рядом с Пляжем в Бениссе Вилла расположена в спокойном и …
€990,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Бениса, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Бениса, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 348 м²
Этаж 1/2
Вилла с 3 Спальнями и Видом на Море в Тихом Районе Аликанте Эта вилла расположена на побереж…
€930,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Бениса, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Бениса, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 1/2
Стильная Отдельная Вилла в Бениссе, Аликанте Проект виллы расположен в Бениссе – муниципалит…
€785,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Бениса, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Бениса, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Этаж 2/2
Роскошная Отдельная Вилла Рядом с Пляжем Бенисса, Аликанте Роскошная вилла расположена в Бен…
€950,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бениса, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бениса, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 481 м²
Этаж 2/2
Роскошная Вилла с Видом на Море и Персональным Бассейном Рядом с Пляжем в Бениссе, Коста-Бла…
€980,000
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с ванной в Бениса, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
Бениса, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 460 м²
Деревенская вилла на продажу в Морайре, Коста Бланка Этот дом в средиземноморском стиле имее…
€1,70 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с личным бассейном в Бениса, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с личным бассейном
Бениса, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 254 м²
Роскошная вилла в La Fustera, Бенисса, Коста Бланка Первый этаж установлен, чтобы быть сердц…
€1,19 млн
Дом 4 спальни у моря в Бениса, Испания
Дом 4 спальни у моря
Бениса, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 615 м²
Количество этажей 3
Представляем шикарную виллу от застройщика в городе Benissa. Дом расположен на участке площа…
€1,86 млн
Дом 3 спальни у моря в Бениса, Испания
Дом 3 спальни у моря
Бениса, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 3
Представляем комфортабельную виллу от застройщика в городе Benissa. Дом расположен на участк…
€990,000
Дом 4 спальни у моря в Бениса, Испания
Дом 4 спальни у моря
Бениса, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 487 м²
Количество этажей 3
Шикарная вилла с видом на море в городе Benissa.Дом в три этажа имеет площадь 487 кв.м., сос…
€2,20 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря в Бениса, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Бениса, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 192 м²
Продается вилла в Ла Фустера, Бенисса, Коста Бланка Недвижимость расположена на двух этажах.…
€950,000
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с ванной в Бениса, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с ванной
Бениса, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Продается вилла в Ла Фустера, Бенисса, Коста Бланка Он имеет 3 спальни плюс офис, который вп…
€1,43 млн
Дом 3 спальни у моря в Бениса, Испания
Дом 3 спальни у моря
Бениса, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Количество этажей 1
Представляем комфортабельную виллу в комплексе Residencial Fanadix в городе Бенисса. Это нов…
€745,000
Дом 3 спальни у моря в Бениса, Испания
Дом 3 спальни у моря
Бениса, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Количество этажей 1
Представляем комфортабельную виллу в комплексе Residencial Fanadix. Это новый комплекс вилл …
€785,000
Дом 3 спальни у моря в Бениса, Испания
Дом 3 спальни у моря
Бениса, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
Представляем новую современную виллу у моря в городе в Moraira. Морайра – красивый курортный…
€720,000
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Бениса, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Бениса, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 261 м²
Villa for sale in Benissa, Costa Blanca Distributed all on one floor, making it a practical …
€785,000
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