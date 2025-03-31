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Жильё в Beniel, Испания

2 объекта найдено
Дом 6 комнат в Beniel, Испания
Дом 6 комнат
Beniel, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Продаётся вилла в Ориуэле в районе Desamparados-Hurchillo-Torremendo. Общая площадь 143.00 м…
$436,017
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Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Español
Дом 6 комнат в Beniel, Испания
Дом 6 комнат
Beniel, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Представляем вам виллу в городе Ориуэла.Просторная вилла площадью 240 м² расположена в живоп…
$488,385
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