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Квартиры с террасой в Бенидорме, Испания

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52 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Бенидорм, Испания
Квартира 1 спальня
Бенидорм, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
В здании будет сауна, спа-центр, лобби, тренажерный зал, зона для йоги и пилатеса, коворкинг…
$575,006
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Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Деревянный пол по всему дому. Базовая система домашней автоматизации (контроль температуры, …
$1,65 млн
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Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 316 м²
Новые квартиры с отличными зонами общего пользования в Бенидорме Море и природа как фон д…
$851,860
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Квартира 4 комнаты в Бенидорм, Испания
Квартира 4 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
Этаж 8/22
Представляем вам новые апартаменты класса люкс в городе Бенидорм. Представляем жилой комплек…
$1,69 млн
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Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Дома с 2, 3 и 4 спальнями и видом на море от €333.000 Sunset Cliffs находится в городе Бени…
$468,647
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Квартира 4 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 4 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Новые квартиры на Поньенте, Бенидорм Жилой комплекс расположен практически на первой лини…
$1,42 млн
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Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Дома с 2, 3 и 4 спальнями и видом на море от €333.000 Sunset Cliffs находится в городе Бени…
$941,258
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Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Дома с 2, 3 и 4 спальнями и видом на море от €333.000 Sunset Cliffs находится в городе Бени…
$429,015
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Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Дома с 2, 3 и 4 спальнями и видом на море от €333.000 Sunset Cliffs находится в городе Бени…
$683,650
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Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Дома с 2, 3 и 4 спальнями и видом на море от €333.000 Sunset Cliffs находится в городе Бени…
$442,886
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Квартира 4 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 4 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Райский проект на пляже в Бенидорме. На пляже Бенидорм есть 220 домов в стеклянной башне с б…
$1,14 млн
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Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Новый жилой комплекс в Бенидорме. Всего 196 квартир с 2, 3 и 4 спальнями и просторными терра…
$672,970
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Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Линейные апартаменты в Бенидорме, Коста Бланка Дома с 2 и 3 спальнями с впечатляющим видом н…
$1,45 млн
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Квартира 1 спальня в Бенидорм, Испания
Квартира 1 спальня
Бенидорм, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
ДОМА С ВИДОМ НА МОРЕ НА ПЛЯЖЕ ПОНИЕНТЕ В БЕНИДОРМЕ! Дома с 1, 2, 3 и 4 спальнями с видом на…
$409,119
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Квартира в Бенидорм, Испания
Квартира
Бенидорм, Испания
Площадь 75 м²
Отель Sunset Sailors by TM расположен в привилегированном районе пляжа Поньенте, всего в 50 …
$477,356
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Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Квартиры расположены между 38 и 45 этажами здания, поэтому свет, виды и пространство формиру…
$1,06 млн
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Квартира 4 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 4 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
Дома с 2, 3 и 4 спальнями и видом на море от €333.000 Sunset Cliffs находится в городе Бени…
$974,945
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Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Квартира расположена в районе Леванте, с невероятного вида на море, в одном из лучших районо…
$425,584
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Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Дома с 2, 3 и 4 спальнями и видом на море от €333.000 Sunset Cliffs находится в городе Бени…
$838,215
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Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 104 м²
Райский проект на пляже в Бенидорме. На пляже Бенидорм есть 220 домов в стеклянной башне с б…
$1,12 млн
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Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Apartments with panoramic views in Benidorm, Costa Blanca This imposing building is 198 mete…
$394,744
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Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
В здании будет сауна, спа-центр, лобби, тренажерный зал, зона для йоги и пилатеса, коворкинг…
$1,06 млн
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Квартира 4 комнаты в Бенидорм, Испания
Квартира 4 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Этаж 7/21
Представляем вам новые апартаменты класса люкс в городе Бенидорм. Представляем жилой комплек…
$1,56 млн
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Квартира 4 комнаты в Бенидорм, Испания
Квартира 4 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 381 м²
Этаж 28/28
ВНИМАНИЕ! Возможно посетить в режиме онлайн интересующую Вас квартиру и приобрести удаленно…
$845,229
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Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
$290,273
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Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Квартиры с 2 спальнями Жилой комплекс Benidorm Beach имеет 196 квартир в стеклянной башне с …
$383,830
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Квартира 4 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 4 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 237 м²
Новое строительство квартир недалеко от пляжа в Бенидорме. Внешний дизайн Residential Sunset…
$843,001
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Пентхаус в Бенидорм, Испания
Пентхаус
Бенидорм, Испания
Площадь 372 м²
Море, гольф и жизнь Бенидорма — всем можно насладиться в Eagle Tower. Привилегированное расп…
$954,990
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Новый жилой комплекс в Бенидорме. Всего 220 квартир с 2, 3 и 4 спальнями и просторными терра…
$734,730
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Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Дома с 2, 3 и 4 спальнями и видом на море от €333.000 Sunset Cliffs находится в городе Бени…
$486,482
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