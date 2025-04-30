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Квартиры с бассейном в Бенидорме, Испания

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14 объектов найдено
Квартира в Бенидорм, Испания
Квартира
Бенидорм, Испания
Площадь 82 м²
Жилой комплекс расположен практически на первой линии пляжа Поньенте, всего в 50 метрах от н…
$557,901
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Квартира в Бенидорм, Испания
Квартира
Бенидорм, Испания
Площадь 60 м²
Квартиры в новостройке на пляже Поньенте , Бенидорм – это воплощение уюта и солнечности с не…
$449,420
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Квартира в Бенидорм, Испания
Квартира
Бенидорм, Испания
Площадь 68 м²
Квартира в новом уникальном и эксклюзивном жилом комплексе в Финестрат-Бенидорме, где каждая…
$278,847
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Квартира в Бенидорм, Испания
Квартира
Бенидорм, Испания
Площадь 68 м²
Новый уникальный и эксклюзивный жилой комплекс в Финестрат-Бенидорме, который идеально сочет…
$330,505
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Квартира в Бенидорм, Испания
Квартира
Бенидорм, Испания
Площадь 60 м²
Этот современный жилой комплекс расположен в привилегированном районе пляжа Поньенте, всего …
$449,420
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Квартира в Бенидорм, Испания
Квартира
Бенидорм, Испания
Площадь 51 м²
Комплекс будет состоять из небоскреба в форме двух парусов, соединенных мачтой, высотой боле…
$588,895
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Квартира в Бенидорм, Испания
Квартира
Бенидорм, Испания
Площадь 79 м²
Небоскреб в форме двух парусов, соединенных мачтой, который, будет возвышаться над морем в Б…
$1,01 млн
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Квартира в Бенидорм, Испания
Квартира
Бенидорм, Испания
Площадь 115 м²
Современная квартира расположена всего в 100 метрах от моря в живописном городе Бенидорм. Из…
$1,60 млн
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Квартира в Бенидорм, Испания
Квартира
Бенидорм, Испания
Площадь 60 м²
Жилой комплекс, расположенный в исключительном районе пляжа Поньенте,  с удивительными видам…
$428,757
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Квартира в Бенидорм, Испания
Квартира
Бенидорм, Испания
Площадь 97 м²
Откройте для себя новую жизнь у моря с роскошными квартирами в Бенидорме, всего в 1 км от пл…
$412,227
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Пентхаус в Бенидорм, Испания
Пентхаус
Бенидорм, Испания
Площадь 267 м²
Море, гольф и жизнь Бенидорма — всем можно насладиться в Eagle Tower. Привилегированное расп…
$787,732
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Агентство
Inmobiliaria Casamayor
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Квартира в Бенидорм, Испания
Квартира
Бенидорм, Испания
Площадь 88 м²
Роскошные апартаменты в новой башне, расположенной в Бенидорме, напротив больницы IMED Levan…
$268,619
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Квартира в Бенидорм, Испания
Квартира
Бенидорм, Испания
Площадь 156 м²
The sea, golf and the life of Benidorm, you can enjoy everything at Eagle Tower. Privileged …
$548,175
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Квартира в Бенидорм, Испания
Квартира
Бенидорм, Испания
Площадь 68 м²
Добро пожаловать в новый и эксклюзивный жилой комплекс в Финестрат-Бенидорме, который предла…
$289,179
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