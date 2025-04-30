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Квартиры на берегу моря в Бенидорме, Испания

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23 объекта найдено
Квартира в Бенидорм, Испания
Квартира
Бенидорм, Испания
Площадь 82 м²
Жилой комплекс расположен практически на первой линии пляжа Поньенте, всего в 50 метрах от н…
$557,901
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Квартира в Бенидорм, Испания
Квартира
Бенидорм, Испания
Площадь 60 м²
Квартиры в новостройке на пляже Поньенте , Бенидорм – это воплощение уюта и солнечности с не…
$449,420
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Пентхаус 5 комнат в Бенидорм, Испания
Пентхаус 5 комнат
Бенидорм, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 372 м²
Этаж 24/24
Квартиры с видом на море рядом с пляжем в Бенидорме, Аликанте, в регионе Коста-Бланка Кварти…
$962,039
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Квартира в Бенидорм, Испания
Квартира
Бенидорм, Испания
Площадь 60 м²
Этот современный жилой комплекс расположен в привилегированном районе пляжа Поньенте, всего …
$449,420
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Квартира 2 комнаты в Бенидорм, Испания
Квартира 2 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Количество этажей 30
Роскошные Квартиры на Берегу Моря в Комплексе в Бенидорме Бенидорм – прибрежный муниципалите…
$545,151
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Квартира в Бенидорм, Испания
Квартира
Бенидорм, Испания
Площадь 51 м²
Комплекс будет состоять из небоскреба в форме двух парусов, соединенных мачтой, высотой боле…
$588,895
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Квартира 3 комнаты в Бенидорм, Испания
Квартира 3 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 1/30
Роскошные Квартиры на Берегу Моря в Комплексе в Бенидорме Бенидорм – прибрежный муниципалите…
$592,917
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Пентхаус 4 комнаты в Бенидорм, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 430 м²
Этаж 30/30
Роскошные Квартиры на Берегу Моря в Комплексе в Бенидорме Бенидорм – прибрежный муниципалите…
$2,17 млн
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Квартира в Бенидорм, Испания
Квартира
Бенидорм, Испания
Площадь 79 м²
Небоскреб в форме двух парусов, соединенных мачтой, который, будет возвышаться над морем в Б…
$1,01 млн
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Квартира 4 комнаты в Бенидорм, Испания
Квартира 4 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 381 м²
Этаж 28/28
ВНИМАНИЕ! Возможно посетить в режиме онлайн интересующую Вас квартиру и приобрести удаленно…
$845,229
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Пентхаус 4 комнаты в Бенидорм, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 325 м²
Этаж 24/24
Квартиры с видом на море рядом с пляжем в Бенидорме, Аликанте, в регионе Коста-Бланка Кварти…
$869,640
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Квартира в Бенидорм, Испания
Квартира
Бенидорм, Испания
Площадь 115 м²
Современная квартира расположена всего в 100 метрах от моря в живописном городе Бенидорм. Из…
$1,60 млн
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Квартира в Бенидорм, Испания
Квартира
Бенидорм, Испания
Площадь 60 м²
Жилой комплекс, расположенный в исключительном районе пляжа Поньенте,  с удивительными видам…
$428,757
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Квартира в Бенидорм, Испания
Квартира
Бенидорм, Испания
Площадь 97 м²
Откройте для себя новую жизнь у моря с роскошными квартирами в Бенидорме, всего в 1 км от пл…
$412,227
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Пентхаус в Бенидорм, Испания
Пентхаус
Бенидорм, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 54 м²
Роскошные пентхаусы рядом с морем на пляже Пониенте в Бенидорме . Роскошные апартаменты с бо…
$833,062
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Квартира 4 комнаты в Бенидорм, Испания
Квартира 4 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Этаж 38/45
Роскошные квартиры с видом на море в Бенидорме, Аликанте. Квартиры в Бенидорме, Аликанте, на…
$918,969
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Квартира 3 комнаты в Бенидорм, Испания
Квартира 3 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 5/28
ВНИМАНИЕ! Возможно посетить в режиме онлайн интересующую Вас квартиру и приобрести удаленно…
$326,611
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Квартира 2 комнаты в Бенидорм, Испания
Квартира 2 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 24/44
Роскошные квартиры на берегу моря в Бенидорме, Коста-Бланка Бенидорм, прибрежный муниципалит…
$560,727
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Пентхаус 3 комнаты в Бенидорм, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 168 м²
Этаж 23/45
Роскошные квартиры с видом на море в Бенидорме, Аликанте. Квартиры в Бенидорме, Аликанте, на…
$1,21 млн
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Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Роскошные апартаменты у моря на пляже Поньенте в Бенидорме. Роскошные апартаменты с большими…
$415,490
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Квартира 4 комнаты в Бенидорм, Испания
Квартира 4 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 30
Роскошные Квартиры на Берегу Моря в Комплексе в Бенидорме Бенидорм – прибрежный муниципалите…
$774,634
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Квартира 3 комнаты в Бенидорм, Испания
Квартира 3 комнаты
Бенидорм, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 24/44
Роскошные квартиры на берегу моря в Бенидорме, Коста-Бланка Бенидорм, прибрежный муниципалит…
$1,02 млн
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Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Апартаменты с панорамным видом на море в г. Бенидорм. Новые апартаменты с 1, 2, 3 или 4 спал…
$452,977
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