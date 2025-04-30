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Квартиры с садом в Бенидорме, Испания

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6 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 316 м²
Новые квартиры с отличными зонами общего пользования в Бенидорме Море и природа как фон д…
$851,860
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Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
70 м2 квартира с двумя спальнями с великолепным видом на море и горы. включает в себя гараж.…
$250,764
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Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Квартира с потрясающим видом. 33-й этаж возвышает своих владельцев над любым другим зданием,…
$277,124
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Пентхаус в Бенидорм, Испания
Пентхаус
Бенидорм, Испания
Площадь 267 м²
Море, гольф и жизнь Бенидорма — всем можно насладиться в Eagle Tower. Привилегированное расп…
$787,732
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Квартира в Бенидорм, Испания
Квартира
Бенидорм, Испания
Площадь 156 м²
The sea, golf and the life of Benidorm, you can enjoy everything at Eagle Tower. Privileged …
$548,175
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Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Представляем вам эту очень солнечную квартиру с захватывающим видом на море в Бенидорме. …
$343,734
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