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Виллы в Benahavis, Испания
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50 объектов найдено
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Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Benahavis, Испания
4
3
607 м²
Откройте эпитом роскоши с этой исключительной виллой в Бенахависе, на потрясающей Коста-дель…
€2,29 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален
Benahavis, Испания
7
8
СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМHerrojo 79 — это современная и роскошная вилла, расположен…
€5,85 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
5
4
196 м²
3
Экологичные Виллы Класса Люкс на Лоне Природы в Бенаависе Роскошные виллы расположены в Бена…
€1,99 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка
Benahavis, Испания
6
5
270 м²
2
Отдельные Готовые Виллы с Системой «Умный Дом» в Бенаависе, Малага Отдельные виллы открытого…
€3,30 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
4
3
552 м²
2
Роскошные Отдельные Виллы с 3-мя и 4-мя Спальнями в Жилом Комплексе в Бенаависе Комплекс нах…
€6,30 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
5
4
498 м²
2
Роскошные Отдельные Виллы с 3-мя и 4-мя Спальнями в Жилом Комплексе в Бенаависе Комплекс нах…
€6,00 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
4
3
295 м²
Роскошные Отдельностоящие Виллы в Закрытом Жилом Комплексе в Бенаависе Современный жилой ком…
€2,30 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
5
3
184 м²
Роскошные Отдельностоящие Виллы в Закрытом Жилом Комплексе в Бенаависе Современный жилой ком…
€2,10 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
8
7
1 780 м²
3
Просторная Элитная Вилла в Престижном Месте для Гольфа в Бенаависе Новая вилла расположена в…
€6,99 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
6
6
610 м²
3
Вилла с 5 Спальнями в Отличном Месте в Бенаависе Современная отдельностоящая вилла расположе…
€5,50 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
6
4
863 м²
3
Виллы Ультралюкс-Класса, Вдохновленные Lamborghini, в Престижном Месте Бенаависа Итальянская…
€6,23 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
5
4
680 м²
3
Виллы Ультралюкс-Класса, Вдохновленные Lamborghini, в Престижном Месте Бенаависа Итальянская…
€4,33 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с террасой, с бассейном, с гаражом
Benahavis, Испания
5
5
358 м²
Добро пожаловать в это изысканную современную виллу, расположенная в престижном районе Эль П…
€2,25 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Benahavis, Испания
6
8
УЛЬТРА РОСКОШНЫЙ ДИЗАЙН, ВДОХНОВЛЕННЫЙ LAMBORGHINITierra Viva — отличный новый проект DarGlo…
€6,05 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Benahavis, Испания
3
3
558 м²
Цена €1,800,000 - €2.250,000 La Finca de Jasmine - это закрытый и безопасный комплекс роскош…
€1,80 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Benahavis, Испания
6
8
1 400 м²
Невероятная недавно построенная современная вилла расположенная в Ла Загалета, самом эксклюз…
€12,80 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Benahavis, Испания
5
5
555 м²
"Замечательная вилла на первой линии гольфа, расположенная в одном из самых престижных район…
€2,15 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Benahavis, Испания
4
4
288 м²
Новая качественная вилла в Пуэрто-дель-Капитан. Западная сторона с дневным и вечерним солнце…
€1,90 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Benahavis, Испания
6
9
1 370 м²
Исключительная современная вилла на первой линии гольфа в Marbella Club Golf Resort с панора…
€9,50 млн
Рекомендовать
Вилла 12 спален
Benahavis, Испания
12
14
1 339 м²
Эта уникальная, недавно построенная, ультрасовременная вилла расположена на вершине холма в …
€12,70 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Benahavis, Испания
5
6
980 м²
Шикарное месторасположение, которое назвали «раем» и где расположена «королевская» вилла! Эк…
€3,40 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Benahavis, Испания
6
7
1 038 м²
Построенная по высочайшим стандартам, эта новая современная роскошная вилла на продажу в Пар…
€3,50 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Benahavis, Испания
5
6
845 м²
Представляем King's Hills, коллекцию из девяти роскошных вилл в устоявшейся урбанизации Эль-…
€3,00 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Benahavis, Испания
4
3
642 м²
18 DESIGN-LED ЭКОЛОГИЧНЫХ ВИЛЛ Цены от 4 995 000 евро OFF PLAN VILLA Vista Lago Residences -…
€5,00 млн
Рекомендовать
Вилла 12 спален
Benahavis, Испания
12
12
Мы представляем самую необычную и большую роскошную виллу, когда-либо построенную в Los Flam…
€20,00 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Benahavis, Испания
6
6
766 м²
Добро пожаловать в Casa de Flores в эксклюзивный Monte Mayor Country Club, в Бенахависе! Эт…
€2,75 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Benahavis, Испания
4
4
658 м²
Продается красивая вилла со средиземноморской архитектурой, один из самых красивых домов в э…
€3,25 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Benahavis, Испания
6
8
905 м²
Этот выдающийся современный шедевр расположен в Новой Андалусии, всего в 700 метрах от клубн…
€3,90 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Benahavis, Испания
4
4
383 м²
Отель El Paraiso расположен между Сан-Педро и Эстепоной. Это спокойный район, где преобладаю…
€2,78 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Benahavis, Испания
4
4
614 м²
Откройте для себя эту исключительную современную виллу, доступную для продажи в гольф-клубе …
€3,20 млн
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