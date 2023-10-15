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Квартиры с бассейном в Барселона, Испания

Баш-Льобрегат
5
Martorell
4
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1 объект найдено
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном в Барселона, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Барселона, Испания
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Прекрасная квартира в Барселоне, Каталония. На площади 105кв.м. находятся 3 спальни и 2 ван…
€630,000

Типы недвижимости в Барселона

пентхаусы
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Барселона, Испания

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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