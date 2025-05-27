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Замки на Балеарских островах, Испания

Santa Ponsa
34
Andratx
17
Пальма
4
Замок Удалить
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106 объектов найдено
Замок 6 спален в Capdepera, Испания
Замок 6 спален
Capdepera, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Добро пожаловать в эту финку, расположенную в красивом городке Капдепера, в регионе Льевант …
$2,17 млн
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Замок 5 спален в Bendinat, Испания
Замок 5 спален
Bendinat, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 472 м²
Представляем вам роскошную виллу, расположенную в престижном районе Порталс-Нус, Кальвия, Ма…
$8,32 млн
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Замок 4 спальни в Sol de Mallorca, Испания
Замок 4 спальни
Sol de Mallorca, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 690 м²
Villa in Balearic
$3,41 млн
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Замок 5 спален в Serra de Tramuntana, Испания
Замок 5 спален
Serra de Tramuntana, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 570 м²
Расположенная в самом сердце деревни Кальвия, Майорка, эта изысканная вилла предлагает вопло…
$4,33 млн
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Замок 7 спален в sa Mola, Испания
Замок 7 спален
sa Mola, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 145 м²
Знаковая "Вилла Италия" в самом сердце порта Андрач выставлена на продажу вместе с проектом …
$10,83 млн
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Замок 5 спален в Santa Ponsa, Испания
Замок 5 спален
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Villa in Balearic
$6,27 млн
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Замок 6 спален в Ses Rotes Velles, Испания
Замок 6 спален
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
Представляем вам просторную виллу в очаровательном районе Пегуэра, Кальвия. Это имущество им…
$2,39 млн
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Замок 4 спальни в Son Caliu, Испания
Замок 4 спальни
Son Caliu, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Villa in Balearic
$4,45 млн
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Замок 5 спален в Palmanova, Испания
Замок 5 спален
Palmanova, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 626 м²
Представляем вам роскошную виллу, расположенную на одной из лучших улиц в Пальманове, это жи…
$5,64 млн
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Замок 6 спален в Santa Ponsa, Испания
Замок 6 спален
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 354 м²
Расположенная на одной из самых красивых улиц Нова Санта Понса, в маленьком, зеленом и очень…
$3,88 млн
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Замок 4 спальни в Serra de Tramuntana, Испания
Замок 4 спальни
Serra de Tramuntana, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 312 м²
Особняк в стиле финка, расположенный в живописном городке Кальвиа., расположенный в живописн…
$2,85 млн
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Замок 6 спален в Santa Ponsa, Испания
Замок 6 спален
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Villa in Balearic
$1,94 млн
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Замок 4 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 4 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
Villa in Balearic
$4,50 млн
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Замок 4 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 4 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 622 м²
Добро пожаловать на просторную виллу, расположенную в престижном районе Нова Санта Понса на …
$2,74 млн
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Замок 5 спален в Santa Ponsa, Испания
Замок 5 спален
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Villa in Balearic
$6,26 млн
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Замок 7 спален в ses Illetes, Испания
Замок 7 спален
ses Illetes, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 911 м²
Villa in Balearic
$6,50 млн
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Замок 4 спальни в ses Illetes, Испания
Замок 4 спальни
ses Illetes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Villa in Balearic
$7,98 млн
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Замок 5 спален в Palmanova, Испания
Замок 5 спален
Palmanova, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Роскошная вилла в Кала Виньес, МайоркаНовая роскошная вилла в самом сердце Кала Виньес, Майо…
$8,55 млн
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Замок 3 спальни в Bendinat, Испания
Замок 3 спальни
Bendinat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 351 м²
Представляем вам потрясающую виллу, расположенную в престижном районе Порталс-Ноус, Кальвия,…
$6,27 млн
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Замок 4 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 4 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 241 м²
Эта потрясающая вилла с видом на юг расположена в престижном районе Нова Санта Понса на Майо…
$2,00 млн
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Замок 4 спальни в Marratxi, Испания
Замок 4 спальни
Marratxi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Этаж 2
House in Balearic
$1,82 млн
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Замок 4 спальни в Bendinat, Испания
Замок 4 спальни
Bendinat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Современная, красиво оформленная вилла в лучшем месте в Коста ден Бланес с величественным ви…
$4,55 млн
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Замок 3 спальни в Пальма, Испания
Замок 3 спальни
Пальма, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Добро пожаловать в эту виллу, расположенную в желаемом районе Кала-Майор! С 186 кв.м. простр…
$826,521
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Замок 5 спален в Port dAndratx, Испания
Замок 5 спален
Port dAndratx, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 2 059 м²
Этаж 1
Villa in Balearic
$27,93 млн
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Замок 4 спальни в Port dAndratx, Испания
Замок 4 спальни
Port dAndratx, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Мы рады представить вашему вниманию виллу "Can Gorbio", расположенную в Пуэрто де Андрач на …
$3,99 млн
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Замок 3 спальни в Serra de Tramuntana, Испания
Замок 3 спальни
Serra de Tramuntana, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Villa in Balearic
$1,08 млн
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Замок 5 спален в Пальма, Испания
Замок 5 спален
Пальма, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 537 м²
Мы рады представить вам эту элегантную средиземноморскую виллу, расположенную в роскошном ра…
$5,12 млн
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Замок 6 спален в Bendinat, Испания
Замок 6 спален
Bendinat, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 788 м²
Вступите в мир роскошного проживания с этой элегантной виллой, построенной на берегу моря в …
$33,63 млн
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Замок 5 спален в Palmanova, Испания
Замок 5 спален
Palmanova, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 475 м²
Этот новый строительный проект будет начат во второй половине 2023 года. Этот великолепный с…
$4,28 млн
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Замок 6 спален в Port dAndratx, Испания
Замок 6 спален
Port dAndratx, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 691 м²
Этаж 3
Предлагается к продаже новая вилла на великолепной возвышенности в Кала Лламп - Порт Андрач.…
$14,59 млн
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Параметры недвижимости на Балеарских островах, Испания

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