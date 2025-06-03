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Замки в Пальме, Испания

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4 объекта найдено
Замок 3 спальни в Пальма, Испания
Замок 3 спальни
Пальма, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Добро пожаловать в эту виллу, расположенную в желаемом районе Кала-Майор! С 186 кв.м. простр…
$826,521
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Замок 5 спален в Пальма, Испания
Замок 5 спален
Пальма, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 415 м²
Villa in Balearic
$3,87 млн
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Замок 5 спален в Пальма, Испания
Замок 5 спален
Пальма, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 604 м²
Расположенная в живописной деревне Хенова, Майорка, эта роскошная вилла находится на щедром …
$6,73 млн
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Замок 5 спален в Пальма, Испания
Замок 5 спален
Пальма, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 537 м²
Мы рады представить вам эту элегантную средиземноморскую виллу, расположенную в роскошном ра…
$5,12 млн
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Параметры недвижимости в Пальме, Испания

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