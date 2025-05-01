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Виллы с гаражом в Bajo Guadalentin, Испания

Alhama de Murcia
19
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2 объекта найдено
Вилла в Alhama de Murcia, Испания
Вилла
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Villas in Condado de Alhama, Murcia, Costa Cálida 11 independent villas, with private pool, …
$403,359
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Вилла в Alhama de Murcia, Испания
Вилла
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Виллы в Кондадо-де-Альхама, Мурсия, Коста-Калида 11 независимых вилл с частным бассейном, со…
$454,610
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Параметры недвижимости в Bajo Guadalentin, Испания

с садом
с террасой
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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