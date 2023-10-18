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Дома в Bajo Guadalentin, Испания

Alhama de Murcia
11
Mazarron
10
22 объекта найдено
Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Mazarron, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Mazarron, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
О проекте: частная резиденция состоит из бунгало с 2 и 3 спальнями, расположена на поле для …
€185,900
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной в Mazarron, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
Mazarron, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Виллы в Кондадо-де-Альхама, Мурсия, Коста-Калида 11 Независимых вилл, с частным бассейном, с…
€369,900
Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Mazarron, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Mazarron, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
О проекте: частная резиденция состоит из бунгало с 2 и 3 спальнями, расположена на поле для …
€168,900
Вилла 2 спальни с парковкой, с балконом, с Pool в Mazarron, Испания
Вилла 2 спальни с парковкой, с балконом, с Pool
Mazarron, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из независимых вилл с 2, 3 и 4 спальнями, расположен на по…
€258,900
Вилла 3 спальни в Mazarron, Испания
Вилла 3 спальни
Mazarron, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из независимых вилл с 2, 3 и 4 спальнями, расположен на по…
€279,900
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Mazarron, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Mazarron, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
О проекте: состоит из независимых вилл с 2 и 3 спальнями, расположенных на одном этаже. Вилл…
€289,000
Вилла 2 спальни с парковкой, с садом, с Pool в Mazarron, Испания
Вилла 2 спальни с парковкой, с садом, с Pool
Mazarron, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
О проекте: состоит из независимых вилл с 2 и 3 спальнями, расположенных на одном этаже. Вилл…
€239,000
Вилла 3 спальни с садом, с Pool, земля в Alhama de Murcia, Испания
Вилла 3 спальни с садом, с Pool, земля
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Новый комплекс независимых вилл, расположенный рядом с полем для гольфа Condado de Alhama, с…
€279,000
Вилла 4 спальни с Pool, земля в Alhama de Murcia, Испания
Вилла 4 спальни с Pool, земля
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Новый комплекс независимых вилл, расположенный рядом с полем для гольфа Condado de Alhama, с…
€367,500
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с Pool в El Saladillo, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с Pool
El Saladillo, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Частный жилой комплекс, состоящий из независимых вилл с 2, 3 и 4 спальнями, расположенный на…
€369,900
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с ванной в Alhama de Murcia, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с ванной
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
€385,000
Вилла 2 спальни с террасой, с садом, с ванной в Alhama de Murcia, Испания
Вилла 2 спальни с террасой, с садом, с ванной
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
€230,000
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с ванной в Alhama de Murcia, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
€270,000
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с ванной в Mazarron, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
Mazarron, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Виллы в Кондадо-де-Альхама, Мурсия, Коста-Калида 11 независимых вилл с частным бассейном, со…
€416,900
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Alhama de Murcia, Испания
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Alhama de Murcia, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,75 млн
Дом 4 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Дом 4 спальни
Alhama de Murcia, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 1
Новая вилла в городе Alhama de Murcia.Вилла находится в жилом комплексе закрытого типа, сост…
€367,500
Дом 3 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Дом 3 спальни
Alhama de Murcia, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
В продаже новая вилла в городе Alhama de Murcia.Вилла находится в жилом комплексе закрытого …
€298,700
Дом 3 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Дом 3 спальни
Alhama de Murcia, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Новая вилла в городе Alhama de Murcia.Вилла находится в жилом комплексе закрытого типа, сост…
€294,600
Вилла 3 спальни с террасой, с солярием, с Near commercial centres restaurants and other amenities в Alhama de Murcia, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с солярием, с Near commercial centres restaurants and other amenities
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Вилла с 3 спальнями на поле для гольфа Condado de Alhama Golf Resort. Совершенно новые виллы…
€315,000
Вилла 3 спальни с террасой, с солярием, с Near commercial centres restaurants and other amenities в Alhama de Murcia, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с солярием, с Near commercial centres restaurants and other amenities
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Отдельные дома с участками в Condado de Alhama Golf (Murcia). НОВЫЕ ДОМА С УЧАСТКАМИ ОТ ЗАСТ…
€205,000
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с полем для гольфа в Mazarron, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с полем для гольфа
Mazarron, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Независимые виллы в Alhama Golf, Alhama, Murcia. Расположен рядом с полем для гольфа округа …
€367,500
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с полем для гольфа в Mazarron, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с полем для гольфа
Mazarron, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Независимые виллы в Alhama Golf, Alhama, Murcia. Расположен рядом с полем для гольфа округа …
€294,600

Типы недвижимости в Bajo Guadalentin

виллы

Параметры недвижимости в Bajo Guadalentin, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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