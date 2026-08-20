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Квартиры и апартаменты в Баше-Льобрегате, Испания

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Gava
4
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7 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Esplugues de Llobregat, Испания
Квартира 3 спальни
Esplugues de Llobregat, Испания
Количество спален 3
Площадь 73 м²
Эсплугас — живописный город на окраине Барселоны, сочетающий в себе современность и историче…
$651,970
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Квартира 2 спальни в Gava, Испания
Квартира 2 спальни
Gava, Испания
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Гава — отличное место для создания современного жилого комплекса, сочетающего все преимущест…
$423,311
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Квартира 2 спальни в Esplugues de Llobregat, Испания
Квартира 2 спальни
Esplugues de Llobregat, Испания
Количество спален 2
Площадь 66 м²
Эсплугас — живописный город на окраине Барселоны, сочетающий в себе современность и историче…
$530,019
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Квартира 3 спальни в Gava, Испания
Квартира 3 спальни
Gava, Испания
Количество спален 3
Площадь 93 м²
Гава — отличное место для создания современного жилого комплекса, сочетающего все преимущест…
$507,739
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Квартира 3 спальни в Gava, Испания
Квартира 3 спальни
Gava, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Квартира в отличном состоянии в городе Гава мар на побережье Коста Гарраф. Расстояние до цен…
$755,242
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Квартира 4 спальни в Castelldefels, Испания
Квартира 4 спальни
Castelldefels, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Дуплекс в районе Эльс Каньярс в городе Кастельдефельс. Расстояние до центра Барселоны 25 км,…
$778,480
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TekceTekce
Квартира 3 спальни в Gava, Испания
Квартира 3 спальни
Gava, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Атико-дуплекс в городе Гава мар на побережье Коста Гарраф. Расстояние до центра Барселоны 25…
$923,719
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Типы недвижимости в Баше-Льобрегате

трехкомнатные

Параметры недвижимости в Баше-Льобрегате, Испания

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