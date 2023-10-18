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Квартиры в Баш-Льобрегат, Испания

Martorell
4
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5 объектов найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Gava, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Gava, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается отличная квартира в городе Gava Mar. Идеальное расположение для тех,кто хочет все …
€640,000
Квартира 3 спальни в Martorell, Испания
Квартира 3 спальни
Martorell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Предлагаем апартамент с тур.лицензией в элитном комплексе, расположенном в спальном районе к…
€345,000
Квартира 4 спальни в Martorell, Испания
Квартира 4 спальни
Martorell, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Первая линия от моря и пляжа на испанском побережье Коста Бланка. Городок Пунта Прима, в …
€590,000
Квартира 2 спальни в Martorell, Испания
Квартира 2 спальни
Martorell, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Новая урбанизация предлагает апартаменты (площадь 70 кв.м.) на нижнем этаже с садом (площадь…
€154,900
Квартира 3 спальни в Martorell, Испания
Квартира 3 спальни
Martorell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Новые апартаменты в престижной урбанизации Вийла Амалия в Испании, побережье Коста Бланка, г…
€195,000

Типы недвижимости в Баш-Льобрегат

трехкомнатные

Параметры недвижимости в Баш-Льобрегат, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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