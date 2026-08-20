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Жилье в Баше-Льобрегате, Испания

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Castelldefels
16
Gava
7
27 объектов найдено
Вилла 7 комнат в Castelldefels, Испания
Вилла 7 комнат
Castelldefels, Испания
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 331 м²
Количество этажей 3
Отдельная вилла с 5 спальнями и видом на море в Барселоне рядом с пляжем Новая роскошная вил…
$2,67 млн
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Квартира 3 спальни в Esplugues de Llobregat, Испания
Квартира 3 спальни
Esplugues de Llobregat, Испания
Количество спален 3
Площадь 73 м²
Эсплугас — живописный город на окраине Барселоны, сочетающий в себе современность и историче…
$651,970
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Квартира 2 спальни в Gava, Испания
Квартира 2 спальни
Gava, Испания
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Гава — отличное место для создания современного жилого комплекса, сочетающего все преимущест…
$423,311
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 2 спальни в Esplugues de Llobregat, Испания
Квартира 2 спальни
Esplugues de Llobregat, Испания
Количество спален 2
Площадь 66 м²
Эсплугас — живописный город на окраине Барселоны, сочетающий в себе современность и историче…
$530,019
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Вилла в Sant Just Desvern, Испания
Вилла
Sant Just Desvern, Испания
Количество спален 4
Площадь 284 м²
Дом в районе города Sant Just Desvern. Расстояние до центра Барселоны 20 минут езды. Обща…
$1,58 млн
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Квартира 3 спальни в Gava, Испания
Квартира 3 спальни
Gava, Испания
Количество спален 3
Площадь 93 м²
Гава — отличное место для создания современного жилого комплекса, сочетающего все преимущест…
$507,739
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TekceTekce
Вилла в Martorell, Испания
Вилла
Martorell, Испания
Количество спален 5
Площадь 460 м²
Дом в городе Марторель в провинции Барселона. Общая площадь 460 м.кв. В доме 5 спальных комн…
$936,890
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Вилла в Gava, Испания
Вилла
Gava, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Современный дом во второй линии моря в городе Гава мар на побережье Коста Гарраф. Расстояние…
$3,37 млн
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Таунхаус в Castelldefels, Испания
Таунхаус
Castelldefels, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Таунхаус в районе Кан Боу города Кастельдефельс на побережье Коста Гарраф. Общая площадь 150…
$801,719
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Вилла в Gava, Испания
Вилла
Gava, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 362 м²
Дом с панорамными видами на море и город в городе Гава.  Расстояние до центра Барселоны 25 м…
$1,39 млн
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Вилла в Castelldefels, Испания
Вилла
Castelldefels, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 642 м²
Дом в классическом стиле в районе Ля Пинеда города Кастельдефельс на побережье Коста Гарраф.…
$5,52 млн
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Вилла в Castelldefels, Испания
Вилла
Castelldefels, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 740 м²
Дом с видом на море в современном стиле в районе Бейямар города Кастельдефельс на побережье …
$4,53 млн
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Вилла в Castelldefels, Испания
Вилла
Castelldefels, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 388 м²
Дом в нескольких минутах ходьбы от моря в районе Playa города Кастельдефельс на побережье Ко…
$2,50 млн
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Квартира 3 спальни в Gava, Испания
Квартира 3 спальни
Gava, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Квартира в отличном состоянии в городе Гава мар на побережье Коста Гарраф. Расстояние до цен…
$755,242
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Квартира 4 спальни в Castelldefels, Испания
Квартира 4 спальни
Castelldefels, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Дуплекс в районе Эльс Каньярс в городе Кастельдефельс. Расстояние до центра Барселоны 25 км,…
$778,480
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Вилла в Gava, Испания
Вилла
Gava, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 535 м²
Современный дом во второй линии моря в городе Гава мар на побережье Коста Гарраф. Расстояние…
$2,96 млн
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Вилла в Castelldefels, Испания
Вилла
Castelldefels, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Дом в городе Кастельдефельс, район Бейямар. Расстояние до центра Барселоны 25 км, расстояние…
$1,62 млн
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Таунхаус в Castelldefels, Испания
Таунхаус
Castelldefels, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 163 м²
Таунхаус в районе Ля Пинеда города Кастельдефельс на побережье Коста Гарраф. Расстояние до м…
$854,005
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Вилла в Castelldefels, Испания
Вилла
Castelldefels, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 312 м²
Дом в урбанизации Бейямар города Кастельдефельс. Дом построен в 1993 году и полностью отремо…
$1,98 млн
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Вилла в Castelldefels, Испания
Вилла
Castelldefels, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 788 м²
Дом в городе Кастельдефельс, район Монтмар. Расстояние до центра Барселоны 25 км, расстояние…
$3,83 млн
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Вилла в Castelldefels, Испания
Вилла
Castelldefels, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 440 м²
Абсолютно новый дом на завершающейся стадии строительства на Коста Гарраф с панорамным видом…
$3,08 млн
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Таунхаус в Castelldefels, Испания
Таунхаус
Castelldefels, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 236 м²
Таунхаус в районе Люминетес города Кастельдефельс на побережье Коста Гарраф. Расстояние до м…
$935,338
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Вилла в Castelldefels, Испания
Вилла
Castelldefels, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Дом в районе Монтмар города Кастельдефельс. Расстояние до центра Барселоны 25 км, расстояние…
$1,50 млн
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Квартира 3 спальни в Gava, Испания
Квартира 3 спальни
Gava, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Атико-дуплекс в городе Гава мар на побережье Коста Гарраф. Расстояние до центра Барселоны 25…
$923,719
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Вилла в Castelldefels, Испания
Вилла
Castelldefels, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 288 м²
Дом в районе Люминетес у моря в городе Кастельдефельс. Общая площадь дома 288 м.кв. В доме 4…
$1,45 млн
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Вилла в Castelldefels, Испания
Вилла
Castelldefels, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 368 м²
Современный дом в городе Кастельдефельс с видом на море, район Монтмар. Расстояние до центра…
$1,62 млн
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Вилла в Castelldefels, Испания
Вилла
Castelldefels, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 248 м²
Дом в городе Кастельдефельс, район Ля Пинеда. Расстояние до центра Барселоны 25 км, расстоян…
$1,92 млн
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Типы недвижимости в Баше-Льобрегате

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Параметры недвижимости в Баше-Льобрегате, Испания

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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