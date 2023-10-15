Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Arona
  5. Дома

Дома с видом на море в Arona, Испания

виллы
11
таунхаусы
6
дуплексы
11
6 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Arona, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Arona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Великолепный таунхаус в недавно построенном элитном жилом комплексе “Портоново” в Лос Кристи…
€689,000
Дуплекс 3 спальни с мебелью, с бассейном, с охраной в Arona, Испания
Дуплекс 3 спальни с мебелью, с бассейном, с охраной
Arona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Продается дуплекс апартамент в комплексе Санта-Ана в районе Коста-дель-Силенсио. Здесь прият…
€250,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Arona, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Arona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Продается красивая вилла в городе Пальм Мар на юге Тенерифе, недавно отремонтированная и оче…
€560,000
Дом 3 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом в Arona, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Arona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Продается роскошный двухуровневый пентхаус с видом на 360°! Этот красивый пентхаус расположе…
€850,000
Дуплекс 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Arona, Испания
Дуплекс 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Arona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Продается дуплекс в Парк Сантьяго II. Плая де Лас Америкас — столица туризма на Тенерифе, им…
€365,000
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом в Arona, Испания
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Arona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Дуплекс с панорамным видом на океан, расположенный в эксклюзивном жилом комплексе Bahía de l…
€690,000
Realting.com
Перейти